I padroni di casa hanno vinto grazie alla rete spettacolare del difensore dopo che il portiere avversario ha infranto la regola degli 8 secondi

Jacopo del Monaco 17 ottobre - 16:09

A 41 anni, Thiago Silva ha deciso con una bellissima rovesciata la partita tra il suo Fluminense e la Juventude. Per lui, tra l'altro, si tratta anche di un gol dell'ex, visto che ha giocato per i biancoverdi nella stagione 2002/2003. I padroni di casa hanno conquistato la vittoria anche grazie a Jandrei, portiere avversario che ha infranto la regola degli otto secondi.

Fluminense-Juventude, Thiago Silva segna in rovesciata grazie ad una nuova regola del calcio — In occasione della 28esima giornata della Serie A brasiliana, il Fluminense allenato dall'argentino Luis Zubeldia ha ospitato al Maracanã la Juventude. In una sfida in cui la squadra di casa ha avuto diverse occasioni da gol, c'ha pensato Thiago Silva a mettere il punto su questa partita di campionato.

Durante i minuti di recupero della seconda frazione di gioco, l'ex difensore di Milan e Psg ha deciso il match segnando un grandissimo gol in rovesciata. Anche se deve ancora recuperare una partita, il Tricolor Carica in questo momento occupa la settima posizione in campionato con 41 punti ed è a soli 2 punti di distanza dalle posizioni che permetterebbero l'accesso ai preliminari della Copa Libertadores.

Con questa rete meravigliosa, Thiago Silva torna al gol nella massima competizione brasiliana dopo 16 anni e 363 giorni. La sua ultima rete nel campionato nazionale, infatti, risale alla punizione segnata in un match tra Fluminense e Vitória datato 19 ottobre 2008.

Oltre alla rete dell'ex Chelsea, il Time das Laranjeiras deve ringraziare anche Jendrei, il portiere avversario. Quest'ultimo, infatti, negli ultimi minuti della partita ha tenuto la palla in mano per più di 8 secondi, infrangendo così la nuova regola calcistica introdotta nel Mondiale per Club giocato in estate. Avendo tenuto il pallone tra le mani per troppo tempo, il portiere della Juventude ha regalato un calcio d'angolo agli avversari, che hanno vinto la partita grazie alla rovesciata del loro capitano.