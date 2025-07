Fluminense, una vittoria che vale oro: incredibile premio per la semifinale

La squadra guidata da Renato Gaúcho continua il suo percorso al Mondiale per Club accedendo in semifinale e accumulando incredibili premi economici

Alessia Bartiromo 5 luglio - 11:32

Il Mondiale per Club sta proseguendo il suo cammino, con il Fluminense grande protagonista della competizione. La squadra brasiliana allenata da Renato Gaucho, si è appena qualificata per la semifinale contro il Chelsea in programma martedì 8 luglio, battendo per 2-1 l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Un percorso davvero incredibile che sta ponendo Thiago Silva e compagni sempre più sotto ai riflettori ma non solo. Per ogni step compiuto nella competizione internazionale infatti, è previsto un lauto premio economico da far girare la testa.

O chaveamento da @FIFACWC! A nossa semifinal está definida! #FIFACWC#TakeItToTheWorldpic.twitter.com/RrbBNTGZ7y

Il percorso del Fluminense al Mondiale per club — Il percorso del Fluminense al Mondiale per club è stato tutt'altro che in discesa. Nella fase a gironi ha affrontato Borussia Dortmund, Ulsan HD e il Mamelodi Sundowns, piazzandosi al secondo posto dietro i tedeschi, collezionando una vittoria e due pareggi. Agli ottavi la sfida più complicata, quella contro l'Inter. Nonostante i brasiliani partissero da underdog, si sono imposti in maniera decisa per 2-0, con le reti di Cano al 3' e Do Nascimento al 93', qualificandosi così ai quarti contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi.

Un'altra partita non scontata, con Koulibaly e compagni considerati tra i favoriti per la conquista del torneo ma anche in questo caso, il verdetto del campo ha sorriso al Fluminense, che si è imposto per 2-1 con le marcature di Martinelli e ancora Do Nascimento. I brasiliani accedono così in semifinale, in programma martedì 8 luglio contro il Chelsea, altra sfida molto interessante.

L'accesso in semifinale e l'incredibile premio in denaro — Al di là delle questioni di campo, la soddisfazione del Fluminense è altresì per i premi in denaro conquistati ad ogni step raggiunto al Mondiale per Club. Come riporta TYC, la squadra di Rio de Janeiro ha conquistato, fino alla vittoria agli ottavi contro l'Inter, la cifra incredibile di 60 milioni di dollari. Un potere economico incredibile, che proietta il club tra i più solidi e ricchi del mondo, ancor più considerando che la squadra è ancora in corsa per un posto in finale.

Ma non è stata l'unica squadra ed esser stata ricoperta di denaro: per la partecipazione alla fase a gironi, ogni club ha guadagnato 15,2 milioni di dollari, ai quali vanno aggiunti due milioni per la vittoria e un milione per il pareggio, che diventano 7,5 milioni per l'accesso agli ottavi di finale. La vittoria finale vale altri 3,1 milioni di dollari. Per il Fluminense quindi, si tratta di 26 milioni di dollari all'attivo per la fase a gironi, che sono diventati 60 milioni fino alla vittoria contro l'Al-Hilal. In caso di finalissima, si parlerebbe quindi di una cifra record di ben 90 milioni di dollari in totale.