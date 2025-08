Follia in Lituania: tifosi lanciano valigie in campo per l’esonero del tecnico

Sulla graticola allenatore e calciatori, il luglio da incubo dello Zalgiris ha scatenato la protesta dei tifosi durante il derby (perso), che ha messo l'ennesima firma su una stagione difficilissima

Michele Massa 5 agosto - 11:04

Una protesta singolare, fuori dalle righe ma nel "massimo rispetto", forse. Tutto ciò è successo nella giornata di ieri in Lituania, durante la sfida tra Zalgiris e Kauno Zalgiris. Il derby è stato vinto dagli ospiti, col risultato di 1-2. Una sconfitta dunque per i padroni di casa, al termine di una partita iniziata in un modo tutt'altro che positivo, con delle valigie in campo dopo il fischio d'inizio.

In Lituania i tifosi dello Zalgiris perdono la pazienza, la protesta contro allenatore e squadra — Lo Zalgiris, colonna del calcio in Lituaniasta vivendo una stagione complicatissima. La classifica parla chiaro, settimo posto a 28 punti. La zona Europa è lontana, la vetta (occupata dai cugini del Kauno Zalgiris) un miraggio che dista 21 punti. Ma ciò che ha fatto scatenare i tifosi è stato il tremendo mese di luglio in campo europeo, dove i lituani sono prima usciti di scena dai preliminari di Champions League, perdendo i rigori contro un modesto Hamrun Spartans (dopo aver vinto all'andata per 2-0). Per non farsi mancare nulla, dopo una settimana, nei preliminari di Conference League è arrivata la sconfitta (2-0 dopo lo 0-0 dell'andata) contro il Linfield che ha escluso da ogni competizione europea la squadra lituana.

Il gesto del tecnico che ha scatenato l'ira dei tifosi

Nel mirino ci sono finiti dunque calciatori ma soprattutto allenatore. Parliamo di Vladimir Cheburin, che dal 2021 ha vinto tre titoli con lo Zalgiris, ma adesso sembra oramai quasi certo il suo addio. In merito a questo episodio, la società non si è ancora espressa e sta ancora ragionando col tecnico sul futuro. Per il tecnico kazako il rapporto è oramai ai minimi termini, complice anche l'applauso ironico che ha regalato ai suoi tifosi durante il lancio delle valigie, gesto non proprio gradito dai supporters.