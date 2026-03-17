Da Unai Emery e Pep Guardiola a Jordan Thompson: genealogia inglese del calcio della bottiglietta addosso ai settori dei tifosi

Pietro Rusconi Redattore 17 marzo 2026 (modifica il 17 marzo 2026 | 19:02)

L'EFL Championship inglese è uno dei campionati più curiosi e mistici del mondo. Nel luogo sacro del football, le leghe minori hanno sempre catturato l'attenzione dei media mainstream. Non è raro infatti trovarsi nella propria home di Instagram o nella propria TL di X qualche contenuto multimediale dei campionati minori inglesi. Nelle gare giocate durante il weekend britannico si susseguono vari momenti dall'alta viralità. Ci sono cori ironici, fiumi di birra, personaggi alquanto bizzarri e singolari, eurogoal di terzini dalla propria metacampo e ancora tackle selvaggi e a volte pure qualche rissa. Un campionario di eventi così vari è possibile seguirlo dalla Sunday League fino all'EFL Championship, con qualche sfumatura regolamentata anche in Premier League.

Un episodio curioso è accaduto durante il 38esimo turno della seconda divisione inglese. La sfida non era proprio di cartello, anzi. Sabato si sono fronteggiare Norwich City-Preston North End, rispettivamente al 12 e al 17 posto in classifica. Un match di piena metà classifica e dall'importanza relativa considerando le ampie distanze dalla zona playoff e dalla zona retrocessione. Tuttavia, ad animare questa partita "grigia" ci ha pensato il calciatore Jordan Thompson del Preston North End.

Gli appassionati di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Le bizze nella EFL Championship —

La sfida si è messa subito in discesa per i canarini di Carrow Road. Infatti, al termine del primo tempo il risultato segnava 2-o per il Norwich, grazie ad Ahmed e McLean. La partita è poi terminata così ma al 65' ecco che è accaduto il classico momento virale del weekend inglese. Il centrocampista del Preston Jordan Thompson lascia il campo per Valentìn, portandosi dietro una certa frustrazione per il risultato del match. Mentre si avvicina alla panchina infatti, il nazionale nordirlandese stringe la mano allo staff ma successivamente calcia un bottiglietta da terra. L'oggetto colpisce direttamente un tifoso di casa, impegnato a gustarsi una bevanda.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Lottomatica

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scopri tutti gli eventi di Sisal

Dagli spalti volano insulti rabbiosi e il calciatore cerca di scusarsi goffamente con il malcapitato, apparentemente in lacrime. La Football Association potrebbe decidere di prendere un provvedimento, anche dopo le polemiche alzate dall'ex arbitro di Premier League, Dermot Gallagher. Tuttavia, non è una situazione nuova nel calcio britannico. In passato, allenatori più blasonati come Unai Emery e Pep Guardiola hanno eseguito lo stesso gesto, pagando anche una punizione. Infatti, l'attuale allenatore del Villa ha ricevuto una multa da 8 mila sterline nel 2018, quando calciò una bottiglietta contro un tifoso del Brighton.

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.