Grazie ad un autogoal di Vertonghen , la Francia supera 1-0 il Belgio e lo elimina dall' Europeo 2024 . Con zero goal su azione, un calcio di rigore e due autoreti, i transalpini si qualificano ai quarti di finale della kermesse continentale, una statistica che ha fatto sorridere anche l'ex difensore della Juventus e della Nazionale italiana Giorgio Chiellini .

Le recenti dichiarazioni rilasciate da Antoine Griezmann ai nastri di partenza del Campionato Europeo erano state abbastanza chiare: "Giochiamo male? L'importante è vincere" . La Francia non è bella, ma brilla e si qualifica ai quarti di finale di Euro 2024 dove affronterà il Portogallo , un'altra Nazionale che nonostante le numerose stelle, fatica ad imporre il proprio gioco agli avversari.

Alle affermazioni della stella dell'Atletico Madrid ha fatto eco anche il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot che, in zona mista al termine di Francia-Belgio, ha parafrasato una "massima" dell'ormai suo ex allenatore Max Allegri: "Mister Allegri dice che non è importante essere belli".