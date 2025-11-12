Dopo un mese pieno di partite a livello di club, domani tornano in campo le nazionali con i match validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Tra le squadra a caccia della matematica c'è la Francia, che affronterà l'Ucraina al Parco dei Principi e si gioca l'accesso al torneo di Stati Uniti, Canada e Messico. Quest'oggi, Kylian Mbappe è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.
le parole
Francia, Mbappe: “Il ricordo del 2015 è vivo, pensiamo solo alla qualificazione”
Le parole di Kylian Mbappe in conferenza stampa—
SULLA PARTITA - "Il discorso è uno: dobbiamo vincere, è imperativo. Domani servirà coraggio, giocare come se fossimo davvero a casa nostra. Vogliamo far vivere ai tifosi un emozione indimenticabile e la migliore serata possibile, con il Parco dei Principi pieno e pronto a sostenerci".
SUL SUO RUOLO - "Il mio compito è essere utile in base a ciò che mi viene chiesto. Per esempio, nell’ultima partita ho giocato con Hugo: era la sua prima volta e ho cercato di metterlo nelle migliori condizioni. Sono naturalmente cresciuto come capitano".
L'ELOGIO AD UPAMECANO E CHERKI - "Upamecano è in fiducia, uno dei migliori difensori della stagione. Cherki ha un talento incredibile e speciale e si sta integrando molto bene, anche a Manchester City. Ha tutte le qualità per fare la differenza".
IL RICORDO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - "Sarà una giornata speciale. Vogliamo far capire ai francesi che ricordare è importante. Dobbiamo onorare chi è stato colpito da quegli eventi. Giocare in nazionale comporta responsabilità, soprattutto in casa. La qualificazione dipende da noi, e vogliamo chiudere la pratica già domani. Il mio obiettivo è sempre migliorare: spero che il Mbappé del 2026 sia più completo di quello del 2025".
