C'è soltanto un imperativo in vista della sfida di domani sera contro l'Ucraina: vincere. In conferenza stampa, la stella della Francia ha messo in chiaro le intenzioni dei Bleu

Giammarco Probo 12 novembre 2025 (modifica il 12 novembre 2025 | 16:12)

Dopo un mese pieno di partite a livello di club, domani tornano in campo le nazionali con i match validi per la qualificazione al prossimo Mondiale. Tra le squadra a caccia della matematica c'è la Francia, che affronterà l'Ucraina al Parco dei Principi e si gioca l'accesso al torneo di Stati Uniti, Canada e Messico. Quest'oggi, Kylian Mbappe è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida.

Le parole di Kylian Mbappe in conferenza stampa — SULLA PARTITA - "Il discorso è uno: dobbiamo vincere, è imperativo. Domani servirà coraggio, giocare come se fossimo davvero a casa nostra. Vogliamo far vivere ai tifosi un emozione indimenticabile e la migliore serata possibile, con il Parco dei Principi pieno e pronto a sostenerci".

SUL SUO RUOLO - "Il mio compito è essere utile in base a ciò che mi viene chiesto. Per esempio, nell’ultima partita ho giocato con Hugo: era la sua prima volta e ho cercato di metterlo nelle migliori condizioni. Sono naturalmente cresciuto come capitano".

L'ELOGIO AD UPAMECANO E CHERKI - "Upamecano è in fiducia, uno dei migliori difensori della stagione. Cherki ha un talento incredibile e speciale e si sta integrando molto bene, anche a Manchester City. Ha tutte le qualità per fare la differenza".

IL RICORDO DEL 13 NOVEMBRE 2015 - "Sarà una giornata speciale. Vogliamo far capire ai francesi che ricordare è importante. Dobbiamo onorare chi è stato colpito da quegli eventi. Giocare in nazionale comporta responsabilità, soprattutto in casa. La qualificazione dipende da noi, e vogliamo chiudere la pratica già domani. Il mio obiettivo è sempre migliorare: spero che il Mbappé del 2026 sia più completo di quello del 2025".