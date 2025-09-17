Per l'Equipe si tratta di una vera e propria ansia per il gruppo squadra, "che si fa male per paura di farsi male": un paradosso non da poco, lanciando l'allarme anche sulla gestione di Luis Enrique.

Alessia Bartiromo 17 settembre 2025 (modifica il 17 settembre 2025 | 14:32)

Il Paris Saint Germain continua ad essere nell'occhio del ciclone. Tra campionato e Coppe, si sta interfacciando a numerosi infortuniche stanno dimezzando sempre di più la rosa. In vista della gara di questa sera contro l'Atalanta infatti, i parigini dovranno fare a meno dei lungodegenti Dembelè e Doue insieme a Beraldo, aggiungendo anche Kvaratskhelia e Kang-in Lee con questi ultimi che figurano ugualmente nella lista dei convocati a differenza di , affrontando ogni sfida con la paura che la lista in infermeria possa farsi sempre più ricca. Così come riporta L'Equipe infatti, dalla Francia si parla di una vera e propria psicosi infortuni nel gruppo squadra, con la paura che sta peggiorando la situazione.

La psicosi in casa Psg per i nuovi infortuni — Una raffica senza fine. Prima la Nazionale, poi il campionato, con la dea bendata che sembrava aver voltato le spalle ai parigini. Nel giro di un mese, il PSG ha dovuto fronteggiare ben 5 nuovi infortuni importanti: prima Dembelè e Doue, poi lo stop di Kvaratskhelia per una ferita al polpaccio unitasi ai forfait anche di Lee Kang-in e Beraldo. Il tutto che si complica ancora di più con l'importante impegno alla porta questa sera al Parco dei Principi contro l'Atalanta, assolutamente da non sbagliare. Oltre il botta e risposta tra il club e la Federazione francese per gli acciacchi occorsi in Nazionale, per l'Equipe si tratta di una vera e propria psicosi per il gruppo squadra, "che si fa male per paura di farsi male". Un paradosso non da poco, lanciando l'allarme anche sulla gestione di Luis Enrique dei suoi giocatori, che risale a ben prima dell'inizio della nuova stagione, aggiungendo i problemi fisici ad agosto anche di Fabian Ruiz.

La situazione in vista del match di stasera contro l'Atalanta — Come fronteggiare questa problematica? La soluzione dalla Francia è vivere il momento, con il grande supporto del pubblico di casa insieme a un Parco dei Principi costantemente sold out per accompagnare le imprese del Paris Saint-Germain. Non sarà facile: la gara contro l'Atalanta è sempre ostica ma con il recupero delle prime pedine come Kvaratskhelia, Mayulu e Lee Kang-in i presupposti per rasserenarsi sono già buoni. La parola spetta però al campo, che decreterà i suoi verdetti a partire dal risultato, con l'esigenza, al di là dei punti in palio, di non perdere altre pedine.