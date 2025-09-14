Preoccupazione in casa PSG per l'infortunio di Kvaratskhelia durante la partita contro il Lens . L'attaccante georgiano ha rimediato una brutta e vistosa ferita al polpaccio. L'allenatore Luis Enrique rischia di dover fare a meno dell'ex Napoli in vista della prima uscita di Champions contro l' Atalanta .

Quarta giornata del massimo campionato francese, di fronte si sfidano il Paris Saint Germain ed il Lens . Il match, finisce 2-0 a favore dei parigini, che vincono la partita grazie al talento Barcola , che segna prima dopo un quarto d'ora grazie ad un tiro a giro dal limite dell'area, e poi fa doppietta dopo pochissimi minuti dal fischio della ripresa quando infila il portiere avversario con un tiro rasoterra. Oltre alle reti, ci sono stati tre infortunati. Tutte, fra le file dei padroni di casa. Spicca purtroppo quella di Khvicha Kvaratskhelia , il quale esce dopo appena mezzora per un infortunio al polpaccio.

Oltre il talento georgiano, si fanno male il coreano Lee Kang-In , a circa dieci minuti della ripresa che ha accusato una fitta dopo un tiro, e anche il brasiliano Beraldo poco dopo l'ora di gioco che è uscito addirittura in barella. Questi tre infortunati vanno ulteriormente ad affollare l'infermeria della squadra di Luis Enrique.

Dopo gli acciacchi di Doue e Dembele occorsi in Nazionale, si aggiungono questi ultimi, facendo scattare il vero allarme. C'è infatti apprensione nell'ambiente francese, affinché Luis Enrique possa recuperare almeno uno dei tre titolari del tridente offensivo. Kvaratskhelia, in particolare, ha rimediato una vistosa ferita al polpaccio e si dovrebbe presto scongiurare il peggio. Il giocatore infatti, è uscito dal campo sulle sue gambe e non dovrebbe essere nulla di serio, recuperabile proprio per la Champions.