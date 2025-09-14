Secondo la protesta il club viene usato da Keller e Boehly solo come una riserva per il Chelsea alimentando l'impazienza dei supporter che chiedono ai massimi vertici di andare via

Federico Iezzi Collaboratore 14 settembre - 19:43

Cresce la tensione fra i gruppi di tifosi dello Strasburgoe la dirigenza, in particolare il presidente Marc Keller. La problematica principale, ravvisata dai tifosi del clbu alsaziano, è il rapporto fra il club francese e il Chelsea. Tutte e due le squadre, infatti, sono parte del gruppo BlueCo di Todd Boehly, e la tifoseria ha dichiarato che lo Strasbourg è «usato come una riserva speculativa per il club inglese». La goccia che ha fatto traboccare il vaso dell'ira dei sostenitori della squadra francese, infatti, è stata la vendita ai Blues del capitano Emmanuel Emegha.

Mark Keller, oggetto delle ire del tifo. (Photo by Hugo Pfeiffer/Icon Sport via Getty Images)

I tifosi dello Strasburgo contro Marc Keller — Proprio oggi la federazione dei tifosi dello Strasburgo ha attaccato pesantemente il club della squadra, Marc Keller. Lo ha fatto con un comunicato stampa in cui accusa la dirigenza «di non avere più il controllo delle decisioni sul club». Secondo i tifosi, infatti, il presidente «è ormai solo un comunicatore, incaricato di difendere le politiche del gruppo BlueCo». La federazione dei vari gruppi di tifoserie, inoltre, ha chiesto le dimissioni del presidente: «Ora tocca a lui assumersi le responsabilità. Deve farsi da parte».

Le motivazioni della protesta — I motivi di questa protesta risiedono nel fatto che il club francese sia di proprietà del gruppo BlueCo, lo stesso che ha comprato il Chelsea da Abramovich nel 2022. I tifosi contestano alcune operazioni di mercato, secondo loro compiute solo per favorire il più ricco e remunerativo club inglese: citano, in particolare, i casi di Mamadou Sarr e Ishé Samuel-Smith, che hanno giocato per il Racing prima di firmare per il Chelsea.

Per loro, però, l'apice è stato raggiunto con il passaggio ai Blues del capitano della squadra, Emmanuel Emegha, venduto questa estate: «Come possiamo accettare che un capitano del RCS si presenti con la maglia del Chelsea, tutto sorrisi, quando è ancora sotto contratto e dovrebbe difendere i nostri colori per tutta la stagione?». Nel comunicato, infine, il gruppo BlueCo viene pesantemente attaccato: «È ormai chiaro che il Racing viene utilizzato come riserva speculativa, con l'obiettivo di accumulare giocatori strapagati per generare valore aggiunto o per alimentare il Chelsea, la vera prima squadra in questo sistema multiproprietà».