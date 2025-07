Chelsea da capogiro: pioggia di milioni dopo il trionfo al Mondiale per Club

Il club inglese incassa 84,5 mln, premia i giocatori con 350.000£ e si prepara a firmare un nuovo sponsor milionario dopo aver vinto la competizione internazionale

Giorgio Abbratozzato 16 luglio - 13:23

Il Chelsea non solo ha alzato al cielo il trofeo del Mondiale per Club 2025 con una netta vittoria per 3-0 sul PSG, ma ora si gode anche il dolce sapore del successo… in banca. I Blues, infatti, stanno per incassare una cifra da capogiro, tra premi, bonus e nuove opportunità di sponsorizzazione.

Chelsea, bonus milionari per tutti — Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Chelsea incasserà ben 84,5 milioni di sterline dal montepremi totale da 1 miliardo della competizione. Ma la vera sorpresa è per i giocatori: ciascuno di loro riceverà un bonus individuale da 350.000 sterline. Un riconoscimento che allevierà ogni fatica accumulata durante il torneo ma anche per chi, come riportato dal quotidiano in tono ironico, potrebbe aver perso la medaglia per colpa del presidente Trump, avvistato a “sottrarne” una durante la cerimonia di premiazione.

Le parole di Boehly: “Grazie ai tifosi per averci creduto” — Il presidente Todd Boehly ha voluto ringraziare i tifosi dopo mesi complicati e risultati altalenanti: "Nessuno ci dava una chance contro il PSG, ma i ragazzi hanno risposto alla grande. Vederli crescere qui in America è stato speciale. Siamo grati per questo successo, e soprattutto a tutti i tifosi del Chelsea per esserci sempre stati. Il futuro ci entusiasma".

Chelsea e lo sponsor in arrivo — Il Chelsea ha giocato d’astuzia anche fuori dal campo. Dopo due stagioni senza sponsor principale sulla maglia, ora il club può trattare un contratto ben più vantaggioso. Le offerte, che si aggiravano sui 40 milioni di sterline annui, ora sarebbero salite a 60 milioni, grazie al ritorno in Champions e alla conquista di due trofei in stagione.