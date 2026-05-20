Il Friburgo rimonta e vola in finale di Europa League: invasione di campo e festa all'Europa Park

Manca sempre meno alla sfida che si terrà nel corso della giornata odierna tra il Friburgo e l'Aston Villa. Le due squadre, infatti, scenderanno in campo questa sera in occasione della finale di Europa League. Il match che mette in palio quest'importante trofeo internazionale avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà ad Istanbul presso il Tüpras Stadyumu. Ancora una volta nella storia degli atti conclusivi delle competizioni europee per club, una squadra proveniente dalla Germania e l'altra dall'Inghilterra si affronteranno. In attesa che la gara abbia inizio, vediamo insieme i precedenti tra club tedeschi ed inglesi nelle finali internazionali.

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Friburgo-Aston Villa in Europa League: le finali tra tedeschi ed inglesi in questo torneo ed in Champions

Partendo dall'Europa League, che in precedenza si chiamava, la prima nonché unica finale di questa competizione tra inglesi e tedeschi risale alla stagionecon la sfida tra. I Reds hanno portato a casa la coppa vincendola gara d'andata eil ritorno. Passando alla Champions League, al secolo Coppa dei Campioni, la prima finale tra Germania ed Inghilterra è quella tranelcoi bavaresi che hanno vintocon reti di. Due anni più tardi, ha avuto luogo la replica del già citato atto conclusivo della Coppa UEFA del '73 ed il Liverpool ha battuto il Gladbach

26 maggio 1999: Teddy Sheringham del Manchester United colpisce di testa verso la porta durante la finale di Champions League contro il Bayern Munich al Nou Camp di Barcelona, Spagna. Sheringham ha segnato il gol del pareggio e lo United ha vinto 2-1. Crediti obbligatori: Ben Radford /Allsport

Nel 1980 e nel 1982, Nottingham Forest ed Aston Villa hanno vinto la coppa dalle grandi orecchie battendo, col risultato di 1-0, rispettivamente l'Amburgo ed il Bayern. Per la prossima finale tra club tedeschi ed inglesi bisogna andare nel 1999 quando, al Camp Nou, il Bayern stava per vincere la finale di Champions contro il Manchester United. Tuttavia, i Red Devils hanno segnato due reti con Sheringham e Solskjaer negli ultimi minuti di gioco diventando, così, Campioni d'Europa. L'ultima finale di Champions League anglo-tedesca risale al 2012, con il Chelsea che ha vinto ai calci di rigore contro il Bayern il quale, tra l'altro, giocava tra le mura amiche dell'Allianz Arena.

Finali tra Germania ed Inghilterra in altre competizioni europee

Passando alla Supercoppa UEFA, invece, la prima volta con protagonista un club tedesco ed uno inglese risale al. Dopo l'dell'andata, il Liverpool ha conquistato il trofeo battendol'Amburgo nel match di ritorno. Bisogna andare nelper la prossima sfida di supercoppa tra una squadra die l'altra di. In quell'occasione, il match era tra Bayern Monaco e Liverpool, con quest'ultimo che ha portato a casa la coppa con una vittoria per. Dodici anni dopo, quindi nel, c'è stata la sfida tra Bayern e Chelsea, terminata ai calci di rigore con la squadra bavarese che ha avuto la meglio.

Praga, Repubblica Ceca - 30 agosto 2013: Franck Ribery del Bayern Monaco festeggia col trofeo dopo la vittoria nella finale di Supercoppa UEFA tra Bayern Monaco e Chelsea allo Stadion Eden. (Foto di Shaun Botterill/Getty Images)

Concludiamo con una competizione ormai estinta da più di 20 anni, vale a dire la Coppa delle Coppe. Sia nel 1965 che nel '66 hanno avuto luogo due finali anglo-tedesca. Nel primo caso, il West Ham ha trionfato battendo 2-0 il Monaco 1860, mentre l'anno dopo il Borussia Dortmund ha sconfitto col risultato di 2-1, dopo i tempi supplementari, il Liverpool. La terza nonché ultima finale della Coppa delle Coppe con club inglesi e tedeschi risale al 1998, anno della penultima edizione della competizione. In quell'occasione, il Chelsea allora allenato da Gianluca Vialli ha vinto contro lo Stoccarda grazie al gol di Gianfranco Zola.

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