La sfida della massima divisione turca, oltre ad essere famosa per la rivalità tra i club, è nota anche per la quantità di cartellini che vengono estratti
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Tra le partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana spicca, in particolar modo, quella che metterà di fronte il Galatasaray e il Fenerbahçe. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 31 della Trenydol Süper Lig, vale a dire la massima competizione turca. Il big match comincerà alle ore 19:00 di domani e si disputerà presso il Rams Park Stadium. Oltre che per la grande rivalità tra giallorossi e gialloblù, questa sfida ha raggiunto la popolarità anche grazie alla frequenza di cartellini rossi durante la sfida o, com'è capitato diverse volte, al termine di una partita a seguito di una rissa tra calciatori.
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I dati sui cartellini rossi nei match tra Galatasaray e FenerbahçeL'incontro che si giocherà domani nel tardo pomeriggio metterà in palio tre punti che possono risultare molto importanti per la corsa al titolo di Campione della Turchia. Le partite tra le due potenze del campionato turco hanno raggiunto una certa popolarità per il numero di espulsioni che entrambe le squadre ricevono. In questa stagione, però, sia nel match d'andata terminato 1-1 che nella finale di Supercoppa Turca vinta 0-2 dai Canarini Gialli non ci sono state espulsioni, ma soltanto diverse ammonizioni. L'ultima gara in cui arbitro ha estratto il cartellino rosso risale ai quarti di finale della scorsa edizione della coppa nazionale.
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Le espulsioni più famoseTra le espulsioni più note ricevute dal Galatasaray nel corso di questa sfida, ne possiamo menzionare alcune tra calciatori ed anche allenatori. Partendo proprio da quest'ultimi si può fare il nome dell'Imperatore Fatih Terim, che nel 2021 è stato espulso per proteste dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Tra i calciatori espulsi, possiamo menzionare Gheorghe Hagi, che ha preso un cartellino rosso durante un match del 1997. Poi si può menzionare anche l'ex Fiorentina Tomas Ujfalusi, espulso dopo aver preso due gialli nel 2012. Altro nome è quello di Felipe Melo, espulso per doppia ammonizione durante una partita di campionato giocata nel 2014. Tra l'altro, nello stesso match, ha fornito l'assist per la rete decisiva di Sneijder.
Passando al Fenerbahçe, invece, una dei personaggi più illustri ad aver rimediato un cartellino rosso nel derby turco è il già citato Mourinho. L'attuale allenatore del Benfica, durante la sua esperienza sulla panchina gialloblù, non hai mai perso l'occasione di criticare l'arbitraggio turco. Tra i calciatori che hanno vestito la maglia dei Canarini Gialli, invece, si possono menzionare: Bruno Alves, espulso ben due volte tra 2013 e l'anno dopo; Nani, rosso al termine di una partita di coppa nel 2015; Roberto Soldado, cartellino rosso per condotta violenta nel 2018.
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