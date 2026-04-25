Tra le partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana spicca, in particolar modo, quella che metterà di fronte il Galatasaray e il Fenerbahçe. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della giornata numero 31 della Trenydol Süper Lig, vale a dire la massima competizione turca. Il big match comincerà alle ore 19:00 di domani e si disputerà presso il Rams Park Stadium. Oltre che per la grande rivalità tra giallorossi e gialloblù, questa sfida ha raggiunto la popolarità anche grazie alla frequenza di cartellini rossi durante la sfida o, com'è capitato diverse volte, al termine di una partita a seguito di una rissa tra calciatori.

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Istanbul, Turchia - 10 gennaio 2026: Yunus Akgun del Galatasaray sfidato da Matteo Guendouzi del Fenerbahçe durante la finale di Turkish Super Cup tra Fenerbahçe e Galatasaray all'Ataturk Olympic Stadium. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

I dati sui cartellini rossi nei match tra Galatasaray e Fenerbahçe

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L'incontro che si giocherà domani nel tardo pomeriggio metterà in palio tre punti che possono risultare molto importanti per la corsa al titolo di. Le partite tra le due potenze del campionato turco hanno raggiunto una certa popolarità per il numero di espulsioni che entrambe le squadre ricevono. In questa stagione, però, sia nel match d'andata terminatoche nella finale divintadai Canarini Gialli non ci sono state espulsioni, ma soltanto diverse ammonizioni. L'ultima gara in cui arbitro ha estratto il cartellino rosso risale ai quarti di finale della scorsa edizione della coppa nazionale.Ildello scorso anno, infatti, il direttore di garaha espulso ben cinque persone tra campo e panchina. L'unico calciatore in campo che è stato espulso risponde al nome di, calciatore del Fenerbahçe che ha ricevuto il provvedimento per proteste eccessive. In panchina, invece, hanno ricevuto il cartellino rosso: José Mourinho per i gialloblù;per il Gala. L'ultimo match di campionato in cui ha avuto luogo un'espulsione, invece, risale alquando il difensore del Fenerbahçe, tra il 12' ed il 21', ha preso due ammonizioni e, di conseguenza, il rosso. Tra l'altro, in un match di campionato risalente al, il Galatasaray ha ricevutocartellini rossi tutti nel secondo tempo:, espulsioni dirette;, doppia ammonizione.

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Le espulsioni più famose

Tra le espulsioni più note ricevute dal Galatasaray nel corso di questa sfida, ne possiamo menzionare alcune tra calciatori ed anche allenatori. Partendo proprio da quest'ultimi si può fare il nome dell'Imperatore, che nelè stato espulso per proteste dopo aver ricevuto due cartellini gialli. Tra i calciatori espulsi, possiamo menzionare, che ha preso un cartellino rosso durante un match delPoi si può menzionare anche l'ex Fiorentina, espulso dopo aver preso due gialli nel 2012. Altro nome è quello di, espulso per doppia ammonizione durante una partita di campionato giocata nel. Tra l'altro, nello stesso match, ha fornito l'assist per la rete decisiva di

Istanbul, Turchia - 19 maggio 2024: L'arbitro Arda Kardesler mostra ad Alexander Djiku del Fenerbahçe il cartellino rosso durante la partita di Turkish Super League tra Galatasaray e Fenerbahçe al Rams Park. (Foto di Ahmad Mora/Getty Images)

Passando al Fenerbahçe, invece, una dei personaggi più illustri ad aver rimediato un cartellino rosso nel derby turco è il già citato Mourinho. L'attuale allenatore del Benfica, durante la sua esperienza sulla panchina gialloblù, non hai mai perso l'occasione di criticare l'arbitraggio turco. Tra i calciatori che hanno vestito la maglia dei Canarini Gialli, invece, si possono menzionare: Bruno Alves, espulso ben due volte tra 2013 e l'anno dopo; Nani, rosso al termine di una partita di coppa nel 2015; Roberto Soldado, cartellino rosso per condotta violenta nel 2018.

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