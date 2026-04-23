Nessun problema per Arbeloa. Il tecnico, prima della gara col Betis, ha minimizzato sul like di Mbappè ad un post riguardante un ritorno di Mourinho.
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Classica conferenza stampa pre-match per il Real Madrid alla vigilia del match contro il Betis. Interrogato sul like di Mbappè ad un post pro ritorno di Mourinho a Madrid, Arbeloa ha risposto alla polemica minimizzando l'accaduto. Il tecnico ha anche fatto chiarezza sul caso Carvajal.
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Like di Mbappè, Arbeloa non è preoccupatoI movimenti dei calciatori sono sempre sotto osservazione. E, ovviamente, anche ciò che fanno sui social network. Non è escluso da questo trattamento Kylian Mbappè. Il calciatore francese si è reso colpevole di aver messo like ad un post che chiedeva il ritorno di Josè Mourinho a Madrid. Chiaramente il gesto non è sfuggito ai giornalisti, che prontamente hanno chiesto all'attuale tecnico dei blancos cosa ne pensa. Arbeloa si è detto indifferente: "Non mi dà fastidio che Mbappé metta "mi piace" ai post su Mourinho, Julia Roberts o chiunque altro". Nessun problema per lo spagnolo, che ha preferito affrontare temi più vicini al campo rispetto ad un like su Instagram.
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Il caso CarvajalTema centrale della conferenza è stato lo scarso impiego di Carvajal da parte di Arbeloa. Secondo alcune voci, il tecnico schiererebbe poco il capitano del Real Madrid per motivi personali. Arbeloa ha prontamente smentito: "La mia risposta è stata seria e diretta. Ho trovato la domanda inappropriata. Potete chiedere a chiunque cosa penso di Dani Carvajal. Quello che stanno cercando di fare non è giustificato". Ha poi aggiunto: "Mi addolora pensare che un allenatore possa scegliere la formazione per qualcosa di diverso da ragioni calcistiche".
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