Nessun problema per Arbeloa. Il tecnico, prima della gara col Betis, ha minimizzato sul like di Mbappè ad un post riguardante un ritorno di Mourinho.

Francesco Di Chio
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Classica conferenza stampa pre-match per il Real Madrid alla vigilia del match contro il Betis. Interrogato sul like di Mbappè ad un post pro ritorno di Mourinho a Madrid, Arbeloa ha risposto alla polemica minimizzando l'accaduto. Il tecnico ha anche fatto chiarezza sul caso Carvajal.

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MADRID, SPAGNA – 17 gennaio 2026: l’allenatore del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, si congratula con Kylian Mbappé dopo il primo gol della squadra durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Madrid CF e Levante UD allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

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Like di Mbappè, Arbeloa non è preoccupato

I movimenti dei calciatori sono sempre sotto osservazione. E, ovviamente, anche ciò che fanno sui social network. Non è escluso da questo trattamento Kylian Mbappè. Il calciatore francese si è reso colpevole di aver messo like ad un post che chiedeva il ritorno di Josè Mourinho a Madrid. Chiaramente il gesto non è sfuggito ai giornalisti, che prontamente hanno chiesto all'attuale tecnico dei blancos cosa ne pensa. Arbeloa si è detto indifferente: "Non mi dà fastidio che Mbappé metta "mi piace" ai post su Mourinho, Julia Roberts o chiunque altro". Nessun problema per lo spagnolo, che ha preferito affrontare temi più vicini al campo rispetto ad un like su Instagram.

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Il caso Carvajal

Tema centrale della conferenza è stato lo scarso impiego di Carvajal da parte di Arbeloa. Secondo alcune voci, il tecnico schiererebbe poco il capitano del Real Madrid per motivi personali. Arbeloa ha prontamente smentito: "La mia risposta è stata seria e diretta. Ho trovato la domanda inappropriata. Potete chiedere a chiunque cosa penso di Dani Carvajal. Quello che stanno cercando di fare non è giustificato". Ha poi aggiunto: "Mi addolora pensare che un allenatore possa scegliere la formazione per qualcosa di diverso da ragioni calcistiche".
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Il tecnico ha poi spiegato che l'unico motivo del poco minutaggio è la concorrenza: "Il motivo per cui Dani non gioca è che solo 11 possono giocare. Ecco perché dico di essere, e di dover essere, ingiusto nei confronti dei giocatori. Li vedo allenarsi e molti di loro fanno un ottimo lavoro. Non c'è altro da aggiungere". Non contenti, i giornalisti hanno chiesto al mister perchè invece Alexander Arnold è cosi tanto impiegato. E Arbeloa ha fornito loro una spiegazione: "In ogni partita do il massimo, quando faccio entrare un giocatore è perché credo che se lo meriti e perché penso che sia per vincere, non regalo un minuto a nessuno".

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