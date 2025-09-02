derbyderbyderby calcio estero Garnacho saluta il Manchester con… l’AI: la furia dei tifosi sotto il suo post

PREMIER LEAGUE

Garnacho saluta il Manchester con… l’AI: la furia dei tifosi sotto il suo post

Garnacho saluta il Manchester con… l’AI: la furia dei tifosi sotto il suo post - immagine 1
A Manchester sponda United si sentono traditi, il "piccolo di casa" saluta i suoi tifosi con un messaggio creato dall'intelligenza artificiale
Michele Massa
Michele Massa

Un addio non proprio da ricordare quello di Alejandro Garnacho dal Manchester United. L'argentino si è trasferito al Chelsea negli ultimi giorni di mercato, dopo una trattativa durata più di qualche settimana. Una nuova sfida per l'ex obiettivo invernale del Napoli che però si è trovato in mezzo ad una diatriba abbastanza spigolosa con i suoi oramai ex-tifosi.

Garnacho Manchester United
Alejandro Garnacho, Manchester United (Foto di Marc Atkins/Getty Images)

I tifosi del Manchester United contro Garnacho, il post diventa virale

—  

A scatenare il caos è stato un post pubblicato dal calciatore sui propri canali social per salutare Manchester e i suoi tifosi. A finire nell'occhio del ciclone è il messaggio lasciato dall'argentino. Un messaggio "al sapore di AI". Oltre una serie di errori grammaticali, successivamente corretti, a far scoppiare la polemica sono alcuni tifosi che copiando il testo su alcuni siti specializzati, sono arrivati alla conclusione, che le parole del calciatore sono "finte".

garnacho ronaldo
Alejandro Garnacho (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

La notizia è diventata rapidamente virale e quasi tutti i commenti sul post sono contro il calciatore, con i tifosi che si sentono traditi e soprattutto delusi, visto la stima avuta per l'argentino nonostante le ultime tormentate stagioni del Manchester United. In merito a ciò, il calciatore (presumibilmente chi gestisce i suoi social) ha cancellato una serie di commenti, ma le interazioni negative sono così tante, che arginare la valanga di insulti è quasi impossibile. Una fine tutt'altro che lieta per il povero Garnacho.

 

Leggi anche
Donnarumma ufficiale al City: “Giocare per Guardiola è un privilegio”
Georges Mikautadze al Villarreal: è l’acquisto più costoso della storia del club

© RIPRODUZIONE RISERVATA