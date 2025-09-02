Garnacho saluta il Manchester con… l’AI: la furia dei tifosi sotto il suo post

A scatenare il caos è stato un post pubblicato dal calciatore sui propri canali social per salutare Manchester e i suoi tifosi. A finire nell'occhio del ciclone è il messaggio lasciato dall'argentino. Un messaggio "al sapore di AI". Oltre una serie di errori grammaticali, successivamente corretti, a far scoppiare la polemica sono alcuni tifosi che copiando il testo su alcuni siti specializzati, sono arrivati alla conclusione, che le parole del calciatore sono "finte".

La notizia è diventata rapidamente virale e quasi tutti i commenti sul post sono contro il calciatore, con i tifosi che si sentono traditi e soprattutto delusi, visto la stima avuta per l'argentino nonostante le ultime tormentate stagioni del Manchester United. In merito a ciò, il calciatore (presumibilmente chi gestisce i suoi social) ha cancellato una serie di commenti, ma le interazioni negative sono così tante, che arginare la valanga di insulti è quasi impossibile. Una fine tutt'altro che lieta per il povero Garnacho.