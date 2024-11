Gasperini sull’assenza contro Roma e Milan: “In Europa non è mai successo niente del genere”

"Stiamo vivendo un ottimo periodo, sia in campionato che in Europa. La vittoria in Europa League dell’anno scorso ha dato alla squadra un’enorme fiducia e autostima , rendendola più sicura. Questo è stato il primo passo verso l’evoluzione attuale. Poi, con l’arrivo di tanti nuovi giocatori che stanno crescendo e integrandosi, il gruppo ha trovato ancora più equilibrio. È questo mix di esperienza e novità che ci sta portando a grandi risultati."

L'Atalanta, oltre ad avere consolidato il passaggio del girone, sta portando avanti un campionato da vera e propria protagonista. Al momento occupa la seconda posizione e dista soltanto un punto dal Napoli capolista. Sui prossimi impegni di Serie A, Gasperini ha affermato: "Dobbiamo affrontare ogni partita con la stessa concentrazione di oggi. La vittoria contro lo Young Boys ci ha dato una spinta, ma sappiamo che ci attendono sfide importanti. Affrontare Roma e Milan sarà un banco di prova significativo per il nostro percorso in campionato, mentre contro il Real Madrid vogliamo giocarci le nostre chance con coraggio. Il calendario è fitto, ma con la rosa quasi al completo siamo pronti. Quanto mi brucia non essere in panchina contro Roma e Milan? Dico solo una cosa, in 8 anni che giochiamo in Europa non è mai successo niente. È così, va bene dai"