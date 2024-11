Atalanta, Retegui: “Stiamo facendo benissimo! Spero arrivi il primo gol europeo”

L'Atalanta questa sera affronterà lo Young Boys in Champions League e, per l'occasione, ha parlato il super attaccante di Gasperini: le parole di Retegui.

Alessia Gentile 26 novembre - 13:16

L'Atalanta indosserà questa sera il vestito elegante per scendere nuovamente in campo in Champions League; per l'occasione se la vedrà con lo Young Boys, in Svizzera, e proverà a dare continuità al momento positivo che sta vivendo. Della gara e delle aspettative ha parlato anche in prima persona Mateo Retegui.

Retegui in vista di Young Boys-Atalanta — Ai microfoni di 'Sky Sport', l'attaccante ha riferito: "Sono tranquillo, è un lavoro di squadra, stiamo facendo benissimo sia in Italia che in Europa e dobbiamo continuare così, continuando a fare questo calcio. Poi spero che comunque il mio gol in Europa possa arrivare stasera. Dobbiamo continuare così, stiamo facendo tanto lavoro con umiltà e piedi per terra. Domani per noi è importante vincere, daremo tutto e sempre con la stessa mentalità".

"In Champions troviamo squadre un po' più aperte, ma noi giochiamo nello stesso modo sia in Italia che in Europa. Dobbiamo essere pronti per domani perché dobbiamo vincere e portare a casa i 3 punti. Sintetico? Ci siamo allenati due giorni sul sintetico, ma non sarà una scusa. In campo siamo 11 contro 11 e dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo. Giochiamo senza scuse e portiamo a casa la vittoria. Lo Young Boys è una squadra forte che ha bisogno di punti, ma noi penseremo a noi stessi, a ciò che stiamo facendo e imparando dagli errori delle scorse partite".