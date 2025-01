Atalanta, Gasperini: “Partita diversa rispetto al campionato”

Atalanta, le parole di Gasperini

Ecco le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Supercoppa tra Inter e Atalanta: "Questa è una partita importante per noi dopo quello che stiamo facendo in campionato. Sarà diverso, in 90 minuti ci giocheremo tutto ed è una competizione a eliminazione diretta. L'Inter è la squadra più forte, nelle ultime due sfide abbiamo fatto grande fatica e dovremo stare attenti a non subire subito come successo precedentemente. Se vanno in vantaggio poi diventa difficile recuperare. Per noi giocare in Arabia Saudita è una novità, non ci aspettavamo tutta questa modernità. Stiamo per disputare una competizione italiana lontani da casa, è un po' strana come cosa. Sarà un test per vedere quanto siamo diventati competitivi. Formazione titolare? Non ho ancora deciso, ci sono diversi giocatori in dubbio come Brescianini, Samardzic, Scalvini".