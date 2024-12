Gennaro Gattuso ha parlato così in conferenza stampa nel post partita: "Sono sicuramente emozionato dopo una vittoria come questa, che è arrivata grazie al nostro duro lavoro. Quando sono arrivato 5 mesi fa, tutto quello che ho chiesto è stato uno sforzo eccezionale in campo e che i giocatori diventassero una grande famiglia. Oggi lo vedo e sono estremamente orgoglioso".

"Questi 7 punti di vantaggio (sulla Dinamo Zagabria, ndr) conteranno solo a 5 o 6 partite dalla fine. Poi vorremmo lottare per qualcosa. La storia ci insegna molto - ha proseguito l'ex Milan - soprattutto la scorsa stagione quando l' Hajduk era in una buona posizione. Sappiamo come è finita".

L'Hajduk Spalato vola in Croazia, Gattuso in conferenza: "Festeggerò con una pizza... e acqua frizzante"

Gattuso pensa già alla prossima: "Stasera festeggeremo, ma da martedì ci concentreremo sul Gorica. Sono una squadra pericolosa. Il nostro obiettivo principale è essere in lizza per il titolo nelle ultime 6 o 7 gare, poi vedremo cosa succederà. Questa è stata una vittoria per la città, per tutti i tifosi dell'Hajduk di Spalato". Come festeggerà la vittoria? Gattuso risponde a modo suo: "Con una buona pizza fatta da mia moglie e un po' di acqua frizzante, magari con un po' di ghiaccio e limone. Non bevo alcolici da 4 anni e mezzo per motivi di salute".