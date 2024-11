Gattuso infuriato con l'arbitro dopo Hajduk Spalato-Istra: aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti.

Enrico Pecci 12 novembre 2024 (modifica il 12 novembre 2024 | 09:11)

Non solo Inter-Napoli e lo sfogo di Antonio Conte. È stato un altro weekend infuocato e ricco di polemiche arbitrali anche in Grecia, con protagonista Gennaro Gattuso. Il tecnico dell'Hajduk Spalato non ha affatto gradito una decisione arbitrale nel match pareggiato in campionato contro l'Istra.

Gattuso infuriato dopo Hajduk Spalato-Istra: cos'è successo — L'allenatore ex Milan e Napoli ha perso le staffe dopo il pareggio contro l'Istra di Paolo Tramezzani. Al triplice fischio, il tecnico italiano si è diretto di corsa verso l'arbitro per protestare per un rigore non concesso all'Hajduk. Una decisione confermata anche dal Var, che non è intervenuto. Tra Gattuso ed il direttore di gara ha provato ad intromettersi un calciatore avversario, subito allontanato dall'ex centrocampista. L'allenatore è poi esploso in conferenza stampa.

Hajduk Spalato-Istra, aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Gattuso — Intervenuto poi in conferenza stampa, Gattuso non le ha di certo mandate a dire: "Non mi piace parlare di arbitri. È normale che commettano errori, come noi allenatori e giocatori, ma non capisco come non sia stato concesso un rigore così ovvio. Il calcio è uno spettacolo e queste decisioni sono contro il calcio e contro 25.000 tifosi. L'Hajduk merita rispetto essendo un grande club". Stando alle notizie provenienti dai media greci, sarebbe già stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti.