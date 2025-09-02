derbyderbyderby calcio estero Georges Mikautadze al Villarreal: è l’acquisto più costoso della storia del club

Georges Mikautadze al Villarreal: è l’acquisto più costoso della storia del club

Il nazionale georgiano lascia l’Olympique Lione per 30 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2031 per il movimento di mercato con le cifre più alte in assoluto per il team
Danilo Loda
Danilo Loda

Il Villarreal scrive una nuova pagina della propria storia di mercato con l’arrivo di Georges Mikautadze. L’attaccante georgiano, classe 2000, si unisce al Villareal per la cifra di 30 milioni di euro versata all’Olympique Lione, diventando così l’acquisto più costoso di sempre per i “Submarinos Amarillos”. Il giocatore ha firmato un contratto di sei anni, valido fino al termine della stagione 2030/31.

La trattativa è stata tutt’altro che semplice: Mikautadze era infatti uno dei profili più ricercati dell’estate, con diversi club inglesi pronti a inserirsi. Proprio per questo, la dirigenza del Villarreal – guidata da Fernando Roig e Fernando Roig Negueroles – si è mossa in prima persona per chiudere l’affare andando direttamente a Lione, garantendosi così un rinforzo di alto livello.

Mikautadze, il rinforzo che ci voleva per l'attacco del Villareal

L’arrivo di Mikautadze va a colmare una delle principali esigenze del Villareal: sostituire adeguatamente Thierno Barry (passato all'Everton) e dare nuova linfa al reparto offensivo. Con i suoi 24 anni e un bagaglio tecnico in costante crescita, Mikautadze rappresenta un investimento mirato sia per il presente sia per il futuro del Villarreal.

Georges Mikautadze al Villarreal: è l’acquisto più costoso della storia del club- immagine 2
Georges Mikautadze con l maglia della Georgia festeggia il primo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo B1 della Lega B della UEFA Nations League 2024/25 tra Georgia e Ucraina. (Photo by Levan Verdzeuli/Getty Images)

Il suo trasferimento arriva al termine di un’estate complessa peril Villareal, che ha lavorato a lungo per completare la rosa. Con questa operazione, il club non solo rafforza il reparto offensivo, ma manda anche un messaggio chiaro: il "Sottomarino Giallo" vuole competere ai massimi livelli in Liga e anche in Europa.

Le visite mediche e il ritorno in patria

Sabato scorso Mikautadze si è recato a Valencia per sostenere le visite mediche e firmare ufficialmente il contratto. Subito dopo è tornato in Francia per salutare i tifosi del Lione in occasione del derby contro il Marsiglia. La sua presenza agli ordini di mister Marcelino è prevista per la prossima settimana. Infatti l’attaccante si è recato in patria per partecipare alle due partite di qualificazione della sua nazionale ai Mondiali. Il 4 settembre la Georgia affronterà la Turchia, mentre il 7 la Bulgaria, nel girone che li vedrà impegnati poi contro la Spagna a ottobre.

