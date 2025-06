Georgi Minoungou, il calciatore cieco da un occhio ma al Mondiale per club

Dopo aver perso un occhio nel 2023, l'ivoriano non ha mollato di un centimetro. Ora è protagonista nella prima edizione della Coppa del mondo per club

Alessandro Savoldi 20 giugno - 13:10

Una delle storie più particolari di questo Mondiale per club è quella di Georgi Minoungou. L’ala ivoriana gioca per i Seattle Sounders, squadra di Mls, nonostante veda da un solo occhio. Ecco come è arrivato sui palcoscenici più importanti del calcio internazionale.

Georgi Minoungou con la maglia dei Seattle Sounders (Foto dal profilo Instagram del calciatore)

La storia di Georgi Minoungou — Georgi Minoungou nasce a Batiebly-Douibly, Costa d’Avorio, il 25 luglio 2002. Dopo aver iniziato a giocare a calcio nel suo paese arriva fino alla nazionale U20, dove viene notato dal club di seconda divisione ceca del Vyskov. Dopo una stagione in Europa passa ai Seattle Sounders, franchigia di Mls. Nel 2023 passa prima in prestito e poi a titolo definitivo al club statunitense. Proprio quell’estate, a Marbella, in Spagna, è vittima di una grave infezione all’occhio sinistro. La situazione è grave, con il dolore insostenibile: Minoungou subisce l’asportazione dell’organo.

La carriera di Minoungou però decolla lo stesso. Grazie al suo talento e, soprattutto, alla sua forza psicologica ha firmato nella scorsa estate un contratto quadriennale con i Sounders, arrivando addirittura a esordire nel Mondiale per club nell'ultima partita. Ha raccontato il suo percorso: “Si tratta di uno dei momenti più difficili della mia vita. Ero quasi in prima squadra, poi mi sono dovuto operare”. Per Minoungou però non si tratta di un limite: “Questa disabilità non mi limita, penso di poter fare meglio anche di chi ha due occhi. Si tratta della mia mentalità”.

Il Mondiale dei Seattle Sounders è iniziato con il piede sbagliato. Nelle prime due giornate sono arrivate due sconfitte contro Botafogo e Atletico Madrid. Serve quindi un miracolo nell’ultimo turno contro il Psg per sperare nella qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La stagione di Minoungou è invece positiva. Ha totalizzato 1 gol e 7 assist in 845 minuti giocati, per un totale di 23 presenze.