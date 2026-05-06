L'ex campione del Barcellona, Gerard Piquè, ha ricevuto una squalifica di quattro giornate e una sospensione di due mesi a seguito degli incidenti avvenuti dopo la gara di Segunda Division tra il Futbol Club Andorra e Albacete Balompié. L'ex Barca, infatti, ha aggredito la terna arbitrale, nel corso di proteste scaturite da discussione decisioni del direttore di gara.

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Aggressione all'arbitro

"

Andatevene con una scorta per non essere aggrediti

" e "In un altro paese vi picchierebbero, ma qui ad Andorra siamo un paese civilizzato".

Come riportato nel referto del direttore di gara, nel corso della partita tra Andorra (di cui Piquè è azionista di maggioranza e capo dello staff tecnico) e Albacete, l'ex calciatore ha più volte avvicinato il signor. Due gli episodi, all'intervallo e alla fine della partita, decisamente gravi. Piquè ha più volte contestato le scelte e l'operato dell'arbitro, a suo dire sfavorevole alla sua squadra, arrivando anche ad usareIn una appendice del rapporto stilato dal direttore di gara, e letto in Federazione, compaioni le dichiarazioni:

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Squalifica e sospensione per Piquè

I fatti risalgono ae le sanzioni sono arrivate oggi. La Commissione Disciplinare della RFEF, esaminato il referto stilato dal direttore di gara, ha deciso di punire il classe 1988:e due mesi di sospensione. Le punizioni, però, non sono finite qui. La stessa sanzione, infatti, vale anche per il direttore sportivo Jaume Nogués.

Il presidente Ferran Vilaseca è stato sospeso per quattro mesi e Cristian Lanzarote, delegato della squadra, ha ricevuto una squalifica di tre partite. La Commissione ha anche chiuso, in maniera parziale, lo stadio del club, il Nou Estadi: aree vip e palchi sono stati chiusi e la società è stata multata. Anche altri membri dello staff tecnico hanno ricevuto squalifiche e punizioni. La società, dal canto suo, ha negato quanto accaduto e ha dichiarato che avrebbe fornito delle controprove.

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