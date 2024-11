Il ct della Germania , Julian Nagelsmann , ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare di Nations League contro Bosnia ed Erzegovina e Ungheria . La nazionale tedesca si prepara dunque per gli ultimi due impegni ufficiali del 2024. Dopo 4 giornate disputate, la Germania è in vetta al Gruppo 3 della Lega A con 10 punti, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio. Alle spalle dei tedeschi ecco Olanda e Ungheria con 5 punti, ultima la Bosnia con 1 punto.

Ai canali ufficiali della Federazione tedesca Nagelsmann ha fatto il punto della situazione in casa Germania, evidenziando tutta la sua voglia di raggiungere per la prima volta la Final Four della Nations League: "Dopo aver raggiunto in anticipo i quarti di finale, vogliamo vincere il girone della Nations League, magari anche davanti ai nostri tifosi nella partita casalinga di Friburgo. Arrivare alle Final Four per la prima volta nella nostra storia è un obiettivo importante per noi in vista della Coppa del Mondo 2026".