La posizione di Steven Gerrard alla guida dell'Al-Ettifaq è più in bilico che mai: i risultati deludenti in campo hanno creato malumori. Si parla di una trattativa per la risoluzione del contratto faraonico (17 milioni di euro a stagione)

Sergio Pace Redattore 5 novembre 2024 (modifica il 5 novembre 2024 | 13:47)

Non può essere tutto rose e fiori se poi i risultati in campo non sono soddisfacenti. La Saudi Pro League si è rivelato l'El Dorado per tanti campioni del calcio europeo, chi ancora nel pieno della maturità e chi a fine carriera, e per diversi allenatori che hanno voluto provare un'esperienza esotica molto più remunerativa rispetto ad altri posti in Europa.

E così anche Steven Gerrard, ex centrocampista inglese bandiera e capitano del Liverpool, l'estate scorsa ha preso un volo per l'Arabia Saudita per allenare l'Al-Ettifaq, club con sede nella città di Dammam. La carriera di allenatore di Gerrard è iniziata in Scozia ai Rangers, con il triennio 2018/2021 risultato molto positivo. Poi il passaggio all'Aston Villa in Premier League ma , per via dei deludenti risultati, l'esperienza alla guida dei Villans si è conclusa dopo un anno. Nella scorsa stagione l'Al-Ettifaq con Gerrard in panchina ha chiuso il campionato al sesto posto con 48 punti conquistati dopo 34 giornate di campionato. Ma l'avvio in questa nuova stagione sta regalando più amarezze che gioie...

Gerrard-Al-Ettifaq al capolinea? — L'Al-Ettifaq di Gerrard arranca in Arabia Saudita. La squadra rossoverde, che può contare in rosa elementi del calibro dell'ex Udinese Seko Fofana, l'ex Liverpool e Roma Georginio Wijnaldum e gli ex Lione Moussa Dembélé e Karl Toko Ekambi, è stata di recente eliminata agli ottavi di finale della King's Cup dall'Al Jabalain, formazione di seconda divisione saudita con il risultato di 3-1.

Come se non bastasse, appena tre giorni dopo è arrivato un altro ko, stavolta in campionato e in casa contro l'Al-Qadisiyah. In classifica l'Al-Ettifaq è undicesimo con 11 punti raccolti in 9 partite, frutto di 3 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Gerrard in 47 partite da allenatore dei "Cavalieri di al-Daḥna" ha ottenuto 17 vittorie, 14 pareggi e 16 sconfitte. L'ultima vittoria risale a più di un mese fa (Al-Ettifaq-Al Riffa 3-1, primo turno del Gruppo B della Gul Club Champions League). Per risalire, invece, all'ultimo successo in campionato bisogna tornare in dietro al 14 settembre scorso (Al-Fateh-Al-Ettifaq 1-2).

I deludenti risultati e alcune sue esternazioni ritenute inopportune hanno reso la posizione di Gerrard più instabile che mai. Da quelle parti si parla anche di una trattativa per la risoluzione del ricchissimo contratto del tecnico inglese che guadagna più di 17 milioni di euro a stagione.