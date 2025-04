Getafe-Real Madrid, i due giocatori chiave di questa sfida non ci saranno

Il derby madrileno Getafe-Real Madrid sarà il fiore all'occhiello di questo turno infrasettimanale di Liga. Una sfida sempre accesa tra due club divisi da meno di 20 chilometri con destini diametralmente opposti nella loro storia calcistica. Sfida importantissima per il campionato al Coliseum Alfonso Perez : ci si gioca tutto per entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi. Appuntamento alle 21:30 mercoledì 23 aprile con due grandi assenti.

I due grandi assenti: Uche e Mbappè

Questa particolare sfida però non verrà giocata probabilmente dai due giocatori più rappresentativi: Christantus Uche e Kylian Mbappè. Per quanto riguarda il nigeriano si tratta di un'assenza pesante in attacco nonostante i soli 3 gol e 5 assist siglati finora. Tanta corsa e qualità però per il classe 2003 che ha ampi margini di miglioramento ma che salterà il derby per squalifica.