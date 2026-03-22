Dalla salvezza alla corsa per un posto in Conference League. Gli azulones con un mese vicino alla perfezione, hanno trasformato un calendario da incubo in un'impresa che ha del clamoroso

Francesco Di Chio 22 marzo 2026 (modifica il 22 marzo 2026 | 11:02)

Il Getafe si è presentato alle porte del mese di Marzo con davanti a se una montagna da superare. In piena lotta per la salvezza, il calendario era dei più difficili, con una sola gara in casa. Ma, con 3 vittorie su 4 gare disponibili, la squadra allenata da Bordalás ha compiuto una vera e propria impresa.

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Un mese da incubo diventa (quasi) perfetto — Il calendario del mese di marzo per il Getafe era di quelli da paura. Con l'obiettivo di salvarsi, gli Azulones si trovavano davanti Real Madrid, Atletico Madrid ed Espanyol da affrontare tutte in trasferta, ed in casa solo la sfida con il Real Betis, che sta facendo un'ottima stagione e corre per un posto in Europa League. Ma quello che poteva sembrare un mese decisivo in negativo per la squadra di Bordalás, si è trasformato in una svolta fondamentale per la stagione. Con la vittoria esterna per 2-1 sull'Espanyol, il Geta adesso si ritrova con 38 punti in classifica a ben 10 lunghezze dalla zona retrocessione.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una serie di risultati così: prima della vittoria sull'Espanyol, è arrivata una vittoria clamorosa nel derby con il Real Madrid al Bernabeu per 1-0 e un netto 2-0 sul Real Betis. Nel mezzo solo una sconfitta nell'altro derby, quello con i colchoneros di Simeone, ma in una partita combattutissima nella quale solo l'inferiorità numerica ed un miracolo di Musso nel finale hanno impedito agli azulones di strappare un ottimo pareggio.

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Getafe, sogno Conference League — Adesso la sosta, in cui Bordalás potrà dare ai suoi ragazzi molti giorni di meritato riposo, visti i risultati delle ultime giornate. Al rientro al Coliseum Alfonso Pérez arriverà l'Athletic Club di Ernesto Valverde, e poi ci sarà da andare a Levante, squadra che arriverà col coltello tra i denti per salvarsi. Ma il Getafe non ne vuole sapere di fermarsi, con l'obiettivo di salvarsi definitivamente e perché no, puntare ad un posto in Europa. Gli uomini di Bordalás infatti si trovano a soli 3 punti dal Celta Vigo (che però non ha ancora giocato in questa giornata), e superarlo vorrebbe dire Conference League.