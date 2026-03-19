Senza molti giri di parole, il tecnico dei biancorossi dimostra di sentirsi pronto per a qualsiasi squadra. Ad oggi allena il Girona, ma non esclude nulla

Gianmarco Inguscio Collaboratore 19 marzo 2026 (modifica il 19 marzo 2026 | 20:02)

Il Girona e il tecnico Michel dimostrano di essere un binomio che funziona. La formazione biancorossa è attualmente in decima posizione nella classifica della Liga, forte dei 34 punti conquistati nelle ventotto giornate disputate. Dopo un avvio di stagione complicato, i suoi uomini sono riusciti a ribaltare la situazione e a conquistare punti importanti in ottica salvezza. Nelle ultime partite, i risultati restano comunque altalenanti, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle recenti gare, ma complessivamente il bottino di punti conquistati dovrebbe far dormire sonni tranquilli fino al finale di stagione.

Non a caso infatti, la società sembra intenzionata a proporre un rinnovo di contratto al tecnico. Quest'ultimo, però, non si nasconde e si dichiara pronto per affrontare qualsiasi sfida, persino allenare squadre di alto livello come Manchester City: "Ho la capacità di adattarmi, desidero mettermi alla prova ai massimi livelli", ha affermato il tecnico, come riportato da MundoDeportivo. Ma non è tutto, perché Michel ha anche parlato del suo contratto in scadenza con il Girona.

Gli appassionato di calcio e sport possono seguire numerosi eventi in diretta grazie alle piattaforme di streaming dedicate.

Girona, è concentrarsi sul presente l'obiettivo del tecnico — Che Michel rappresenti una pagina vincente della storia del Girona è sotto gli occhi di tutti, ed è proprio per questo motivo che il direttore sportivo Quique Carcel ha ribadito di voler rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno. Tuttavia, il tecnico dei biancorossi ha tutte le carte in regola per ambire a società di caratura europea come il Manchester City, punta di diamante della proprietà. Tuttavia, l'obiettivo, ad oggi, è vivere il presente e terminare la stagione sulla panchina del Girona nelle migliori condizioni possibile. Infatti, Michel ha dichiarato di non volere distrazioni in vista delle prossime partite in programma e che il discorso sul suo futuro sarà un aspetto da prendere in considerazione soltanto quando il campionato sarà concluso.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Michel parla della squadra: "Lavoro di squadra importante" — Poi il tecnico ha concluso parlando della sua squadra: "Ogni volta che arriva la stagione successiva, dico ai miei ragazzi di vivere il presente insieme. È importante, inoltre, che ci sia lavoro di squadra e collaborazione, perché non ho la bacchetta magica per placare l'ego dei singoli. Futuro? Affronterò tutto da un punto di vista positivo, concentrandomi sulla cultura sportiva e sul raggiungimento dei risultati, dimostrando anche buone prestazioni sul campo".

Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta: