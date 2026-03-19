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Girona, Michel si candida per la panchina del Manchester City: “Mi sento pronto”

Girona, un virus colpisce 6 giocatori a pochi giorni dall'inizio della Liga
Senza molti giri di parole, il tecnico dei biancorossi dimostra di sentirsi pronto per a qualsiasi squadra. Ad oggi allena il Girona, ma non esclude nulla
Gianmarco Inguscio
Gianmarco Inguscio Collaboratore 

Il Girona e il tecnico Michel dimostrano di essere un binomio che funziona. La formazione biancorossa è attualmente in decima posizione nella classifica della Liga, forte dei 34 punti conquistati nelle ventotto giornate disputate. Dopo un avvio di stagione complicato, i suoi uomini sono riusciti a ribaltare la situazione e a conquistare punti importanti in ottica salvezza. Nelle ultime partite, i risultati restano comunque altalenanti, con una sconfitta, un pareggio e una vittoria nelle recenti gare, ma complessivamente il bottino di punti conquistati dovrebbe far dormire sonni tranquilli fino al finale di stagione.

Non a caso infatti, la società sembra intenzionata a proporre un rinnovo di contratto al tecnico. Quest'ultimo, però, non si nasconde e si dichiara pronto per affrontare qualsiasi sfida, persino allenare squadre di alto livello come Manchester City: "Ho la capacità di adattarmi, desidero mettermi alla prova ai massimi livelli", ha affermato il tecnico, come riportato da MundoDeportivo. Ma non è tutto, perché Michel ha anche parlato del suo contratto in scadenza con il Girona.

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GIRONA, SPAIN - DECEMBER 21: Axel Witsel del Girona FC gesticola durante la partita LaLiga EA Sports tra Girona FC e Atlético de Madrid allo stadio Montilivi il 21 dicembre 2025 a Girona, Spagna. (Photo by Judit Cartiel/Getty Images)

Girona, è concentrarsi sul presente l'obiettivo del tecnico

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Che Michel rappresenti una pagina vincente della storia del Girona è sotto gli occhi di tutti, ed è proprio per questo motivo che il direttore sportivo Quique Carcel ha ribadito di voler rinnovargli il contratto, in scadenza a giugno. Tuttavia, il tecnico dei biancorossi ha tutte le carte in regola per ambire a società di caratura europea come il Manchester City, punta di diamante della proprietà. Tuttavia, l'obiettivo, ad oggi, è vivere il presente e terminare la stagione sulla panchina del Girona nelle migliori condizioni possibile. Infatti, Michel ha dichiarato di non volere distrazioni in vista delle prossime partite in programma e che il discorso sul suo futuro sarà un aspetto da prendere in considerazione soltanto quando il campionato sarà concluso.

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Michel parla della squadra: "Lavoro di squadra importante"

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Poi il tecnico ha concluso parlando della sua squadra: "Ogni volta che arriva la stagione successiva, dico ai miei ragazzi di vivere il presente insieme. È importante, inoltre, che ci sia lavoro di squadra e collaborazione, perché non ho la bacchetta magica per placare l'ego dei singoli. Futuro? Affronterò tutto da un punto di vista positivo, concentrandomi sulla cultura sportiva e sul raggiungimento dei risultati, dimostrando anche buone prestazioni sul campo".

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