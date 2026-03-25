L'attuale allenatore del Girona, spiega in un'intervista a Feeberse il motivo per cui rifiutò di accassarsi al Real, tra paura, comfort e legami con amici e famiglia.

Vincenzo Di Chio 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 12:30)

Michel Sanchez, ex calciatore del Rayo Vallecano, ha recentemente raccontato alcun episodi significativi della sua vita professionale e familiare in un'intervista rilasciata al podcast di Feeberse su Youtube. Tra aneddoti sportivi e riflessioni personali, l'attuale allenatore del Gironaha offerto uno sguardo approfondito sulla sua carriera, sulle scelte difficili che ha dovuto affrontare e sulle esperienze che hanno segnato la sa formazione, sia dentro che fuori dal campo.

Durante la chiacchierata, Michel ha ripercorso momenti fondamentali della sua carriera da giocatore e ha condiviso con sincerità le motivazioni dietro alcune scelte che hanno sorpreso compagni di squadra e addetti ai lavori.

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Il rifiuto al Real Madrid: tra paura e comfort — Uno degli episodi più sorprendenti raccontati da Michel Sanchez riguarda un momento in cui era vicino a firmare un contratto con il Real Madrid. L'ex calciatore ha rivelato che, nonostante l'opportunità ghiotta, decise di non presentarsi a un incontro programmato con l'agente Paco de Garcia per ufficializzare l'accordo.

"Ci eravamo messi d'accordo per firmare con il Real Madrid e non mi sono presentato. Volevo rimanere al Rayo Vallecano. Tutti volevano che io andassi ai Blancos e nel momento in cui dovevo firmare dissi a mio padre che non era il momento adatto, e non ci sono andato"

Lo spagnolo ha spiegato che la scelta non era dettata da mancanza di ambizione, ma dal bisogno di rimanere in un ambiente sicuro e familiare:

"Era ciò che sentivo in quel momento. Spesso sono anche le paure ad assalirti e la sensazione di sentirsi protetti nel proprio quartiere, come ero io con i miei amici, ad andare in un posto dove non sai cosa ti aspetta. Ero nel mio quartiere, nella mia comfort zone. Forse vai al Real e le cose ti vanno bene o male, io credo che non ci sia bisogno di pensarci troppo:"

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Michel Sanchez si racconta a tutto tondo — Oltre agli aneddoti calcistici, Michel ha condiviso anche esperienze personali legate alla sua famiglia e alla cultura in cui è cresciuto. L'ex Almeria ha parlato ampiamente di come, nella sua casa, le responsabilità domestiche ricadevano quasi esclusivamente sulle donne, mentre gli uomini erano esenti da questi compiti.

"La cultura di casa mia è molto maschilista, rimprovero mio padre che mia madre non abbia una pensione, e anche i miei fratelli lo fanno".

Lo spagnolo ha specificato che questa disparità non era limitata solo alla gestione della casa: sua madre lavorava anche nel negozio di frutta della famiglia, conciliando lavoro e faccende domestiche: "Mia madre preparava i pasti e lavorava nella frutteria, tornava e cucinava e poi riprendeva a lavorare."

Con questa intervista, il tecnico non solo offre uno sguardo sulla sua carriera sportiva, ma permette anche di comprendere il peso delle dinamiche familiari, mostrando come determinate esperienze personali possono incidere le decisioni professionali di una persona.

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