Giroud, dopo l'ufficialità, si presenta al Lille al suo ritorno in Ligue 1. Le dichiarazioni dell'attaccante francese ex Milan

Enrico Pecci Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 16:25)

Olivier Giroud è ufficialmente un nuovo calciatore del Lille. È già arrivato l'annuncio ufficiale del club francese dopo la fine dell'avventura dell'attaccante al Mondiale per Club e, di conseguenza, con il Los Angeles Fc. L'ex Milan torna così in Ligue 1 dopo 13 anni.

Lille, Giroud si (ri)presenta: "Il progetto mi ha convinto subito" — Dopo tredici lunghi anni di assenza, che lo hanno consacrato anche come miglior marcatore della Nazionale francese, Olivier Giroud è tornato ufficialmente in Ligue 1 ed ha scelto il Lilleper scrivere forse l'ultimo capitolo della sua grandissima carriera. Al fianco del presidente Olivier Letang, l’attaccante 38enne ha spiegato così i motivi della sua scelta: "L'idea di tornare in Francia è nata solo due settimane fa, quando ho parlato con Olivier. Il progetto del Lilla mi ha subito convinto".

"Potevo scegliere la strada più semplice, - ha affermato l'ex Arsenal e Chelsea - magari un campionato meno competitivo. Invece ho deciso di tornare in Ligue 1: è una sfida incredibile e sono entusiasta".

Giroud ancora in Ligue 1: "Non torno con l'intento di fare il Messia" — L'ex Milan, campione d'Italia con i rossoneri, avvisa: "So che ci sarà grande attenzione su di me, ma non torno con l’intento di fare il Messia. Porterò esperienza, disponibilità e un ruolo da fratello maggiore per i più giovani. Aiuterò anche dalla panchina se servirà. Tornare in Francia mi avvicina alla famiglia, agli amici, al Paese che amo. Lille rispondeva a tutto ciò che cercavo".

Dopo l'addio a parametro zero di Jonathan David, promesso sposo della Juventus, il Lille ripartirà anche dall'esperienza di Giroud: "Non so ancora se riuscirò a sostenere certi ritmi, ma sto bene e ho ancora passione. Finché il corpo me lo permetterà, voglio giocare. La Mls non faceva per me, avevo bisogno di tornare in Europa e ritrovare il piacere del gioco". La storia infinita di Giroud continua.

