Uno dei match che andrà in scena nel corso di questo fine settimana calcistico metterà di fronte il Real Madrid ed il Siviglia. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della nona giornata della Liga Spagnola 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 di domenica 18 ottobre e si disputerà nella meravigliosa cornice dello Stadio Santiago Bernabéu.

Diversi calciatori, nel corso delle loro carriere agonistiche, hanno avuto l'onore di indossare le maglie di entrambe le squadre passando dall'Andalusia alla capitale o facendo il percorso inverso. Tra questi, figura anche un attaccante che, nella sua patria, è considerato una leggenda: stiamo parlando del croato Davor Suker.

La carriera di Suker tra Siviglia e Real Madrid

Suker è nato ad Osijek nel, quando la Croazia faceva ancora parte della. Proprio nella squadra della sua città natale ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del calcio prima dell'esordio tra i professionisti nel. Con l'Osijek, Suker ha giocato fino alla stagione, annata in cui ha segnatoreti e vinto il titolo didell'allora campionato jugoslavo.

In seguito cambia squadra e passa alla Dinamo Zagabria. L'allora centravanti ha disputato due stagioni col club dell'attuale capitale della Croazia prima di passare, nel mese di novembre del 1991, al Siviglia. Questo trasferimento segna l'inizio della carriera agonistica di Suker al di fuori della sua patria.

L'allora calciatore ha fatto il suo esordio coi Palanganas ilin occasione del match di campionato terminatocontro l'. Proprio contro quest'ultimo club, tre giorni più tardi nella gara d'andata di un turno di, Suker ha segnato le sue prime tre reti con la nuova maglia. Il, invece, realizza i suoi primi due gol nella Liga durante il match contro laterminato. Il croato ha chiuso la sua prima stagione spagnola con sei reti in ventidue presenze. Nella stagione, durante la quale il Siviglia è arrivato sesto in Liga, Suker ha realizzatogol in campionato chiudendo la classifica dei marcatori al secondo posto alle spalle di, attaccante del

3 maggio 1999: Davor Suker del Real Madrid va verso il tunnel prima dell'andata dei quarti di finale di Champions League contro la Dynamo Kiev allo Stadio Bernabéu a Madrid, Spagna. La partita è finita 1-1. Crediti obbligatori: Graham Chadwick /Allsport

Dopo 177 presenze e 90 gol, nel 1996 il croato lascia l'Andalusia e diventa un nuovo calciatore del Real Madrid. Alla sua prima stagione coi Blancos, Suker vince il campionato spagnolo e ha dato un importante contributo segnando 24 reti ma, anche stavolta, non ha vinto il titolo di capocannoniere dato che ha chiuso la classifica in terza posizione.

Nell'estate del '97, il croato ha vinto col Real la Supercoppa nazionale contro il Barça. Tra maggio e dicembre del 1998, Suker ha vinto Champions League e Coppa Intercontinentale. Nell'estate di quell'anno, l'attaccante ha giocato il Mondiale con la Croazia, concluso con la medaglia di bronzo ed il titolo di capocannoniere con sei gol. Tra il 1999 ed il 2003, Suker gioca gli ultimi anni della sua carriera tra Arsenal, West Ham e Monaco 1860. Terminata la seconda annata con quest'ultimo club, si è ritirato dal calcio giocato.