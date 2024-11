Anche Robin Gosens si schiera in difesa del suo connazionale Mats Hummels: il commento sull'avvio di stagione complicato.

Intervenuto nelle scorse ore in conferenza stampa, Robin Gosens ha offerto il suo punto di vista sul momento difficile che sta attraversando il connazionale e amico Mats Hummels. Al momento della firma con i giallorossi, l'ex Borussia Dortmund non si aspettava certamente un avvio così complicato. Solamente 23 minuti in campo, in cui, tra l'altro, è arrivato anche lo sfortunato autogol contro la Fiorentina. La stampa tedesca si interroga sul perché delle bocciature, prima sotto la guida di Daniele De Rossi e poi anche con Ivan Juric.

Gosens alla Bild: "La stagione di Hummels comincia ora, con Ranieri..." — “Eravamo e siamo in realtà in contatto regolare, sono stato molto felice per la notizia del suo arrivo a Roma - ha commentato l'esterno della Fiorentina. Finora l'avventura è stata incredibilmente sfortunata per lui. De Rossi è stato licenziato praticamente subito dopo il suo arrivo”.

Diverso il pensiero sulle scelte di Ivan Juric: “Ovviamente è un allenatore molto speciale. Lui è un allievo di Gasperini e naturalmente questo è uno contro uno in tutto il campo, che potrebbe non essere lo stile di gioco più adatto a Mats. Quando devi difendere spazi molto, molto ampi e devi sempre coprire il campo in una catena a tre, non è facile”.

Adesso, però, con l'arrivo di Ranieri la musica potrebbe cambiare: “Ora penso che la Roma con Ranieri lavorerà in modo diverso rispetto a quanto fatto fin qui. E penso che probabilmente l'avventura di Mats cominci davvero adesso. Glielo augurerei con tutto il cuore perché penso che finora abbia avuto una carriera strepitosa, davvero fantastica, e penso che meriti un finale migliore di quello che è stato finora”.

Il cambio di allenatore ha fatto certamente piacere a Mats Hummels, che nei giorni scorsi ha risposto così sui propri social all'annuncio dell'arrivo di Claudio Ranieri.