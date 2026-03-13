L'allenatore spagnola ha toccato diversi argomenti tra cui la breve esperienza di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid

Jacopo del Monaco 13 marzo - 11:32

Da quasi un anno, il Granada ha come allenatore Pacheta. La squadra biancorossa, infatti, ha deciso di ingaggiarlo come nuovo tecnico in occasione delle ultime tre partite della scorsa edizione della Liga 2, ovvero la Serie B Spagnola. In questo momento, il club proveniente dall'Andalusia occupa la quindicesima posizione in campionato avendo totalizzato 35 punti, quattro in più rispetto alla zona retrocessione. Di recente, il 57enne è stato ospite di un podcast e, nel corso dell'intervista, ha toccato diversi argomenti. Tra questi trova spazio anche un particolare aneddoto sulla fine della sua esperienza sulla panchina del Cartagena, squadra allenata dal dicembre 2012 fino al mese di maggio del 2013.

Granada, Pacheta: "Il Cartagena mi ha esonerato perché il presidente ha parlato con una chiromante" — Ospite nel podcast El Cafelito di Josep Pedrerol, Pacheta ha toccato diversi argomenti e uno tra questi riguarda il motivo per cui la sua avventura sulla panchina del Cartagena è terminata con l'esonero. Ecco le sue parole: "Mi hanno esonerato dopo aver portato la squadra ai Play-off per la promozione. Vuoi sapere il motivo? Una chiromante aveva detto al presidente che la squadra non avrebbe raggiunto la promozione con me in panchina. Però avrebbe dovuto dire anche quale tecnico ingaggiare dato che la squadra non è stata promossa". Dal gennaio 2016 a novembre 2017, Pacheta ha allenato i thailandesi del Ratchaburi e di quell'esperienza ha detto: "Sono stato felice lì, ma gli ultimi sei mesi sono stati terribili. Ero esausto, avevo scadenze per il ritorno e ho passato gli ultimi mesi in solitudine. Il proprietario del club si sedeva vicino a me in panchina e diceva chi sostituire".

Pacheta: "Xabi Alonso è un grande allenatore. Gestire una squadra come il Real Madrid è difficile" — In seguito, Pacheta ha parlato anche del suo collega Xabi Alonso che, dal mese di giugno dello scorso anno fino alla prima metà di gennaio, ha allenato il Real Madrid. Le parole del tecnico: "Gestire lo spogliatoio di una grande squadra come il Real Madrid è la cosa più complicata che ci sia. Le big in generale sono difficili da gestire. Xabi Alonso è fenomenale, un grande allenatore. Secondo me era sulla strada giusta".

Poi ha parlato anche di un tema molto sentito nel calcio, vale a dire l'arbitraggio: "Non ci sono mai stati così tanto problemi con gli arbitri come sta accedendo adesso. Si sta usando male il VAR e deve essere migliorato l'utilizzo perché vedo cose incomprensibili. Capisco gli errori, ma col VAR li sto capendo ancor meno. Pretendo che queste cose vengano fatte per bene. La differenza tra noi e gli arbitri è che noi paghiamo per gli errori che loro commettono".

