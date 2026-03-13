Avendo fornito un assist a Federico Valverde, il numero 7 della squadra spagnola ha eguagliato uno dei suoi idoli

Jacopo del Monaco 13 marzo - 10:03

Tra i giocatori scesi in campo mercoledì sera nel match tra Real Madrid e Manchester City c'è anche Vínicius. L'attaccante brasiliano, infatti, ha lasciato il segno non solo per il rigore procurato e poi parato da Donnarumma, ma anche per l'assist a Federico Valverde per il momentaneo 2-0. Al termine dei 90 minuti di gioco, i Blancos hanno vinto 3-0 con la tripletta del centrocampista uruguaiano. Grazie al gesto tecnico fornito al compagno di squadra, Vínicius scrive un pezzo di storia del club spagnolo diventandone il calciatore con più assist nella massima competizione europea. Tra l'altro, il brasiliano ha raggiunto in vetta a questa classifica una leggenda del calcio come Cristiano Ronaldo, uno dei suoi idoli.

Real Madrid, Vínicius come CR7: il record in Champions — Nella grande serata di Champions League di mercoledì sera che ha messo di fronte due potenze del calcio mondiale del calibro di Real e City, Vínicius ha scritto un pezzo di storia della squadra della capitale spagnola. Il sito ufficiale della UEFA, infatti, gli ha assegnato l'assist in occasione dell'azione che ha portato al secondo gol di Valverde.

Il quotidiano spagnolo Marca, in seguito, ha riportato che il brasiliano è salito a quota 31 assist nella massima competizione europea con la camiseta blanca. In questo modo, ha raggiunto al primo posto di questa classifica un suo idolo, vale a dire Cristiano Ronaldo. Per di più, Vínicius ha tagliato questo traguardo in 79 partite, ventisei in meno rispetto all'attuale attaccante dell'Al-Nassr.

Questi numeri dimostrano ancora una volta che Vínicius, nonostante le numerose critiche che riceve, è un giocatore molto importante per le Merengues. Il brasiliano sa accendersi nelle grandi notti di Champions League fornendo buonissime prestazioni che possono risultare fondamentali anche quando non trova la via del gol. Anche se ha visto Donnarumma parare il suo rigore dagli undici metri dopo un'esecuzione non perfetta, il numero 7 del Real Madrid ha comunque giocato una buona partita e spera di aiutare il suo club anche nella difficile trasferta inglese che avrà luogo martedì prossimo.

