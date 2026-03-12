Valverde nella storia: eguaglia Pirri con una magica tripletta e trascina il Real Madrid sul 3-0 contro il City

Samuele Dello Monaco 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 12:02)

La magica notte europea vissuta al Santiago Bernabéu ha consegnato alla storia una prestazione destinata a rimanere scolpita in eterno negli annali del Real Madrid. Nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League, Federico Valverde ha letteralmente trascinato la compagine spagnola a un trionfo perentorio e inappellabile per 3-0 contro il Manchester City. Una serata in cui l'uruguaiano non si è limitato a essere il solito polmone inesauribile del centrocampo, ma ha vestito i panni di in un implacabile cecchino.

L'incredibile partita di Valverde — Sceso in campo con al braccio la prestigiosa fascia da capitano e portando sulle spalle la pesante maglia numero 8, ereditata da un maestro come Toni Kroos, il "pacarito" Valverde ha disputato i quarantacinque minuti più incredibili della sua carriera. Solo nel primo tempo, infatti, è riuscito a mettere a segno una clamorosa tripletta. Questa impresa, rarissima per un centrocampista, lo ha proiettato direttamente nell'Olimpo madridista, permettendogli di eguagliare uno storico record detenuto da una leggenda assoluta della Casa Blanca, Pirri.

Una partita che entra nella storia del Real Madrid — Prima della tripletta di Valverde, infatti, José Martínez Sánchez, noto a tutti come Pirri, era l'unico centrocampista nella gloriosa storia del club ad aver siglato tre reti in una singola partita della massima competizione continentale.

L'attuale presidente onorario del Real Madrid compì la sua impresa ben cinquantotto anni fa, durante una sfida di Coppa dei Campioni contro i ciprioti dell'AEL Limassol (terminata 6-0). Contro il City. l'uruguaiano è diventato ufficialmente il secondo centrocampista blanco a compiere tale prodigio. Al termine del match, portando orgogliosamente con sé il pallone della partita, Valverde ha incontrato proprio l'ottantunenne Pirri, che lo attendeva fuori dal tunnel degli spogliatoi per complimentarsi di persona in un ideale passaggio di consegne.

Forte di questo rassicurante 3-0, il Real Madrid vola in Inghilterra con una seria ipoteca sul passaggio ai quarti di finale. Il secondo atto della sfida si giocherà martedì 17 marzo sul prato dell'Etihad Stadium. Il Real Madrid è atteso da un Manchester City ferito e costretto alla partita perfetta per ribaltare il passivo, ma i Blancos sanno di avere dalla loro un capitano che non ha alcuna intenzione di fermarsi.

