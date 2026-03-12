L'ex attaccante di Juventus ed Arsenal si è soffermato, in particolar modo, sull'effetto che la camiseta blanca ha sui giocatori

Jacopo del Monaco 12 marzo 2026 (modifica il 12 marzo 2026 | 10:32)

Tra i tanti ex calciatori che hanno dato la propria opinione sulla partita di ieri sera del Real Madrid figura anche Thierry Henry. I Blancos allenati da Álvaro Arbeloa, infatti, presso lo Stadio Santiago Bernabéu hanno ospitato il Manchester City di Pep Guardiola in occasione dell'andata degli ottavi di finale della Champions League. Gli spagnoli hanno vinto 3-0 e, con questo risultato, avranno un importante vantaggio in vista del match di ritorno che si giocherà la settimana prossima all'Etihad Stadium. Dopo la gara, il sopracitato ex attaccante francese ha parlato del match di ieri sera soffermandosi sull'effetto che la maglia del Real ha sui giocatori che la indossano, aggiungendo anche un pizzico di ironia su una questione personale a livello estetico.

Henry: "Non metterei mai la maglia del Real Madrid, ma se lo facessi i miei capelli potrebbero ricrescere" — Nel post-partita di Real Madrid contro Manchester City di ieri sera, l'ex attaccante di Juventus, Arsenal e Barcellona ha parlato ai microfoni della CBS di cui è opinionista. Da ex giocatore che ha vestito la maglia dei grandi rivali, il francese ha voluto elogiare la prestazione delle Merengues parlando anche degli effetti che la loro maglia ha sui giocatori. Ecco le sue parole: "Da tifoso del Barça, faccio i miei complimenti al Real Madrid. Nessuno si aspettava questa partita e che Valverde segnasse tre gol. Non so cosa c'è in quella maglia o se c'hanno messo qualcosa dentro, davvero. Ovviamente sto scherzando perché non la indosserei mai. Se lo facessi, però, i miei capelli potrebbero ricrescere. È una maglia pesante e lo so. Non so il motivo, ma quando la indossano i giocatori sembrano diversi".

Ieri sera il Real ha vinto 3-0 contro i Citizens grazie ad un'incredibile tripletta del centrocampista Federico Valverde, il quale ha segnato dal minuto 20 al 42' della prima frazione di gioco. Con questo risultato, i Blancos avranno un importante vantaggio per la sfida di martedì prossimo che si giocherà in Inghilterra. Nonostante le assenze importanti causa infortunio come quelle di Jude Bellingham, Kylian Mbappé e Rodrygo, con quest'ultimo che ha terminato la stagione in anticipo per la rottura del legamento crociato e del menisco esterno del ginocchio destro, il Real ha conquistato una vittoria importante nella massima competizione europea.

