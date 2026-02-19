Il Cartagena ha un nuovo allenatore e risponde al nome di Íñigo Vélez. Proprio pochi giorni fa la squadra della Primera Federación, ovvero la terza divisione spagnola, aveva ingaggiato Federico Arias per quel ruolo. L'ex calciatore argentino, però, aveva un problema molto importante: non possedeva la licenza necessaria per guidare il club bianconero. Di conseguenza, l'esperienza di Arias ha avuto una durata brevissima e gli Albinegros hanno scelto un nuovo allenatore.
Cartagena, Íñigo Vélez nuovo allenatore: Arias esonerato dopo due giorni
Il Cartagena esonera Arias dopo due giorni ed ingaggiato Íñigo Vélez—
A pochi giorni dall'importante derby regionale contro il Real Murcia, che mette in palio tra punti che possono risultare molto importanti per la salvezza, il Cartagena ha dovuto risolvere la questione riguardante l'allenatore. Tre giorni fa, quindi lunedì 16, i bianconeri hanno ingaggiato Federico Arias. Con l'argentino, però, hanno riscontrato un problema enorme, vale a dire l'assenza della licenza necessaria per allenare un club della Primera Federación.
Nella giornata di ieri, quindi, i Cartagos hanno annunciato di "aver respinto l'assunzione di Federico Arias come allenatore del club". Nel comunicato ufficiale, poi, hanno aggiunto: "Ci rammarichiamo di non aver potuto finalizzare il suo contratto a causa di motivi burocratici, che ne impediscono l'immediato inserimento alla guida della prima squadra".
Sempre nella giornata di ieri, i Boquerones hanno comunicato di aver ingaggiato Vélez come nuovo tecnico della Prima Squadra e, nel corso della giornata odierna, svolgerà il suo primo allenamento. Di seguito, un estratto del comunicato ufficiale presente sul sito: "L'FC Cartagena SAD annuncia di aver raggiunto un accordo con Iñigo Vélez de Mendizábal Fernández de Garaialde (Vitoria, 43 anni), per diventare il nuovo allenatore della prima squadra dell'Efesé.
Iñigo Vélez, originario di Vitoria, è un allenatore con una vasta esperienza nella terza divisione del calcio spagnolo, nonostante la giovane età. Nelle ultime sette stagioni ha diretto quasi 200 partite ufficiali. Dal suo arrivo all'Amorebieta nella stagione 2018/19 fino allo scorso anno con il Recreativo de Huelva".
