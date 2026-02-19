Cartagena, Íñigo Vélez nuovo allenatore: Arias esonerato dopo due giorni

Il suo predecessore argentino non aveva la licenza necessaria per allenare in terza serie spagnola ed il club non ha avuto modo di risolvere la questione

Il Cartagena ha un nuovo allenatore e risponde al nome di Íñigo Vélez. Proprio pochi giorni fa la squadra della Primera Federación, ovvero la terza divisione spagnola, aveva ingaggiato Federico Arias per quel ruolo. L'ex calciatore argentino, però, aveva un problema molto importante: non possedeva la licenza necessaria per guidare il club bianconero. Di conseguenza, l'esperienza di Arias ha avuto una durata brevissima e gli Albinegros hanno scelto un nuovo allenatore.