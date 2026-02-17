Cartagena nel caos: ingaggiato un allenatore che non ha la licenza adeguata

A pochi giorni da una partita molto sentita, ha avuto luogo questo pasticcio che ha impedito la presentazione del nuovo allenatore

Tra le squadre che militano nella Primera Federación, vale a dire la terza serie spagnola, troviamo anche il Cartagena. Di recente, la squadra bianconera ha ingaggiato Federico Arias come nuovo allenatore della Prima Squadra. A pochi giorni da un'importante partita di campionato, però, il club ha riscontrato un problema enorme. Il nuovo tecnico, infatti, non ha i permessi per svolgere il suo lavoro con la squadra proveniente dalla Murcia. Tra l'altro, per questo motivo, non ha ancora avuto luogo la presentazione di Arias.

Il Cartagena ha ingaggiato un allenatore che non ha la licenza — In questo momento, i Boquerones si trovano alla posizione numero 13 della classe del secondo girone della Primera Federación avendo totalizzato 31 punti ed è a +4 dalla zona retrocessione. Nel corso dell'ultima giornata di campionato disputata, i bianconeri hanno vinto 2-1 in casa contro il Marbella, mentre in questo fine settimana dovranno giocare una gara molto sentita, vale a dire il derby regionale contro il Real Murcia. Nella giornata di ieri, i Cartagos hanno annunciato, attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, l'arrivo di Federico Arias in qualità di allenatore della Prima Squadra. Il 46enne argentino, che ha giocato per squadre come il Rosario Central ed il Southampton, farà il suo esordio proprio nel derby sopracitato.

Tuttavia, il suo arrivo ha già messo la squadra spagnola di fronte ad un grande problema. Il quotidiano spagnolo Onda Regional de Murcia, infatti, ha riportato che la presentazione del nuovo tecnico del club bianconero non ha ancora avuto luogo perché Arias non possiede la licenza necessaria per poter allenare nella Primera Federación. A pochi giorni da una partita molto sentita, i Cartagos si ritrovano con un tecnico che non può allenare nel campionato in cui il club milita. Per di più, se questa situazione non si dovesse risolvere in tempo per la partita contro il Real Murca, i bianconeri scenderanno in campo guidati da Raúl Guillen, tecnico della seconda squadra.