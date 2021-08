Fa tutto l’Ibra di Cartagena: a 40 anni Ruben Castro decide il trofeo e il derby di Murcia

Due gol di Rubén Castro hanno deciso un derby in cui i padroni di casa hanno dominato gran parte della partita.

La logica è stata confermata dal campo nel trofeo Caravella d'Argento: l'FC Cartagena ha battuto 2-0 il Real Murcia in uno scontro in cui era netta la differenza tra le due categorie che separano Albinegros (i bianconeri del Cartagena in Segunda Division) e Grana, ovvero i biancorossi del Real Murcia iscritti alla Segunda Division B. Il derby murciano, fra due squadre divise da una forte rivalità, ha avuto un protagonista ed è stato nientemeno che Rubén Castro, l'Ibra di Cartagena, il 40enne spagnolo nato a Las Palmas che ha grandi precedenti con Deportivo La Coruna, Huesca e Rayo Vallecano. L'esperto bomber ha segnato i due gol locali e ha dimostrato di essere in buona forma per ricevere l'Almería nella prima giornata di campionato. I suoi 40 anni sono un adettaglio stando a quanto si è visto in campo.