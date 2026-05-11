Joao Mario si è preso un posto nella storia dell'AEK Atene. Il centrocampista portoghese, entrato dalla panchina, ha segnato il gol decisivo per la conquista del 14esimo titolo nella storia del club greco, complice il contemporaneo pareggio dell'Olympiakos contro il PAOK Salonicco.

Grafica celebrativa per il gol vittoria di Joao Mario nel match contro il Panathinaikos - ph aekfc_official/Instagram

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Joao Mario: "L'AEK la squadra migliore per tutta la stagione"

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Certi gol si ricordano per tutta la vita, e. Il centrocampista ex Inter è entrato dalla panchina e al 93esimo è riuscito a trovare il gol che vale il 14esimo titolo nella storia del club della capitale greca. Intervistato da, il portoghese ha espresso tutta la sua gioia per il gol vittoria. ". Il calcio ci regala momenti come questo. Sono molto contento del lavoro di tutta la squadra.".Durante l'intervista il calciatore ha anche spiegato l'azione che lo ha portato a segnare il gol decisivo. "Quello che ho cercato di fare fa parte del mio stile di gioco. Ho visto i movimenti dei miei compagni e ho aspettato che la palla arrivasse ai miei piedi.".

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"Era solo questione di tempo"

Nei

playoff

ogni vittoria è importante. Credo che la partita a Faliro, contro l'Olympiakos

è stata decisiva perché ci ha dato un vantaggio di cinque punti". Il portoghese ha poi concluso: "Era solo questione di tempo prima che raggiungessimo il nostro obiettivo, anche se la partita di oggi si è conclusa con un pareggio".

L'ex calciatore delha voluto sottolineare quanto il titolo del suo AEK sia meritato, ed era solo una questione di aritmetica a separarli dal titolo.

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