Joao Mario passerà alla storia. Il suo gol al 93esimo contro il Panathinaikos è valso la vittoria del 14esimo titolo per l'AEK Atene.
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Joao Mario si è preso un posto nella storia dell'AEK Atene. Il centrocampista portoghese, entrato dalla panchina, ha segnato il gol decisivo per la conquista del 14esimo titolo nella storia del club greco, complice il contemporaneo pareggio dell'Olympiakos contro il PAOK Salonicco.
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Joao Mario: "L'AEK la squadra migliore per tutta la stagione"Certi gol si ricordano per tutta la vita, e Joao Mario il suo gol che ha deciso la gara tra AEK Atene e Panathinaikos se lo ricorderà per sempre. Il centrocampista ex Inter è entrato dalla panchina e al 93esimo è riuscito a trovare il gol che vale il 14esimo titolo nella storia del club della capitale greca. Intervistato da Cosmote TV, il portoghese ha espresso tutta la sua gioia per il gol vittoria. "Quello che è successo oggi è stato pazzesco. Il calcio ci regala momenti come questo. Sono molto contento del lavoro di tutta la squadra. Siamo stati la squadra migliore per tutta la stagione".
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"Era solo questione di tempo"L'ex calciatore del Benfica ha voluto sottolineare quanto il titolo del suo AEK sia meritato, ed era solo una questione di aritmetica a separarli dal titolo. Nei playoff ogni vittoria è importante. Credo che la partita a Faliro, contro l'Olympiakos è stata decisiva perché ci ha dato un vantaggio di cinque punti". Il portoghese ha poi concluso: "Era solo questione di tempo prima che raggiungessimo il nostro obiettivo, anche se la partita di oggi si è conclusa con un pareggio".
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