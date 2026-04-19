I biancorossi sono il club più titolato del calcio greco con vittorie che ne fanno l'assoluta padrona dell'Ellade, i Trifogli subito dietro ma ben distanti

Mattia Celio Redattore 19 aprile - 18:02

La madre di tutte le battaglie. Il Derby degli eterni nemici. E dove si può giocare una sfida del genere se non nella terra dove sono nati i migliori guerrieri della storia, ovvero in Grecia. Questa volta, ovviamente, non parliamo di una guerra con uomini armati di scudi, lance e spade, ma di magliette, pantaloncini e pallone. Questa sera alle 20, allo Stadio Apostolos Nikolaïdīs, va in scena il big match Panathinaikos-Olympiakos, valiva per il 28°turno della Super League Greca. La seconda dei playoff scudetto.

Panathinaikos-Olympiakos, sfida eterna a colpi di.. trofeo: le bacheche dei grandi nemici — Questa sera alle 20 andrà in scena il Clasico del calcio greco. Quello che i tifosi chiamano il Derby dei grandi nemici. Non si può trovare certo un modo migliore per descrivere la rivalità tra Panathinaikos-Olympiakos. I due club scendono in campo per la seconda giornata dei playoff scudetto della Super League Greca, con i padroni di casa che cercano i tre punti per continuare a sperare nella vittoria del campionato, mentre gli ospiti per avvicinarsi al primo posto occupato dall'AEK Atene.

Quella di questa sera sarà la sfida numero 160 tra i due club storici. Il bilancio tende nettamente a favore dell'Olympiakos. I biancorossi, infatti, hanno ottenuto 57 successi contro i 43 dei Trifogli. 59 sono invece i pareggi. Stesso discorso, dunque, vale anche per le reti realizzate: 195 per i Thrilos (La leggenda), 168 per i verdi. Ma a rendere ancora di più evidente il dominio del club di Pireo è la grandissima bacheca dei trofei.

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Partendo dai padroni di casa della sfida di questa sera, il club di Atene ha conquistato nella sua storia 20 campionati, l'ultimo dei quali però risale alla stagione 2009-10. 20 sono anche le Coppe Nazionali, alle quali si aggiungono 3 Supercoppe di Grecia ed 1 Coppa dei Balcani, un torneo soppresso nel 1994 riservato ai club di Albania, Bulgaria, Grecia, Romania, Turchia e Jugoslavia.

Discorso completamente diverso vale per l'Olympiakos. I biancorossi sono la squadra più titolata del calcio greco. Una posizione che già mette in evidenza la superiorità del club di Pireo che, non a caso, detiene il record di campionati vinti: ben 48, 11 dei quali vinti negli ultimi 15 anni. Anche nella Coppa di Grecia, Le Leggende detengono il record di vittorie (29). Lo stesso per la Supercoppa di Grecia (5) e in più, solo 2 anni, il club greco ha conquistato la Conference League battendo in finale la Fiorentina. Un regno che è destinato a durare ancora a lungo.