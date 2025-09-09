Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate

Queste invece erano le scuse pubblicate qualche giorno fa dal calciatore sui propri canali social: "Prima di tutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per la vittoria in Coppa di Lega. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento dopo la partita. È stato un momento molto teso e frustrante. Subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere. Ma questo non giustifica la mia reazione. Ho sbagliato e me ne pento sinceramente. Non è l'immagine che voglio dare, né alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, né al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere. Mi dispiace per quello che è successo e non volevo perdere l'occasione di riconoscerlo e scusarmi con tutti coloro che si sono sentiti in colpa per quello che ho fatto. Sappiamo che la stagione è ancora lunga e lavoreremo insieme per raggiungere il successo che questo club e tutta la sua tifoseria meritano. Un grande abbraccio a tutti".