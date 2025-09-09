derbyderbyderby calcio estero Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate

USA

Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate

Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate - immagine 1
L'ex Barcellona dovrà stare fuori per oltre due mesi, questa è la decisione della MLS che ha voluto cambiare la pena inflitta qualche giorno fa al Pistolero
Michele Massa
Michele Massa

Peggiora ulteriormente la situazione attorno Luis Suarez. L'attaccante inizialmente squalificato per 6 giornate a seguito di uno sputo verso un collaboratore del Seattle Sounders durante la finale di Coppa ha visto la sua pena aumentare a 9 turni. Nonostante le scuse social, il calciatore non è stato perdonato, anzi.

Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate- immagine 2
Luis Suárez #9 dell'Inter Miami CF esulta dopo aver segnato il primo gol della squadra durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup 2025 (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

Da sei a nove giornate, la squalifica di Suarez aumenta a sorpresa

—  

Condotta violenta e pena ritrattata, così Luis Suarez ha visto la sua squalifica aumentare ed arrivare a nove turni complessivi. Una mazzata non indifferente per l'Inter Miami che perderà il suo goleador per oltre due mesi. Sulla notizia del giorno il club americano non si è ancora espresso, ma secondo rumors si proverà a fare ricorso, nella speranza di far tornare la squalifica a sei giornate.

Guai per Luis Suarez: la squalifica passa da sei a nove giornate- immagine 3
Lionel Messi e Luis Suarez durante la partita di ritorno degli ottavi di finale della Concacaf Champions Cup 2025 (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)

Queste invece erano le scuse pubblicate qualche giorno fa dal calciatore sui propri canali social: "Prima di tutto, voglio congratularmi con i Seattle Sounders per la vittoria in Coppa di Lega. Ma soprattutto, voglio scusarmi per il mio comportamento dopo la partita. È stato un momento molto teso e frustrante. Subito dopo la fine della partita sono successe cose che non sarebbero dovute accadere. Ma questo non giustifica la mia reazione. Ho sbagliato e me ne pento sinceramente. Non è l'immagine che voglio dare, né alla mia famiglia, che soffre a causa dei miei errori, né al mio club, che non merita di essere colpito da una cosa del genere. Mi dispiace per quello che è successo e non volevo perdere l'occasione di riconoscerlo e scusarmi con tutti coloro che si sono sentiti in colpa per quello che ho fatto. Sappiamo che la stagione è ancora lunga e lavoreremo insieme per raggiungere il successo che questo club e tutta la sua tifoseria meritano. Un grande abbraccio a tutti".

Leggi anche
Portogallo, il Nacional potrebbe non presentarsi alla partita con il Porto: “Non troviamo...
Il Nottingham Forest esonera Espirito Santo: al suo posto in pole Postecoglou

© RIPRODUZIONE RISERVATA