Guardiola: “In 8 anni mai vissuta una situazione così. Ci rialzeremo”

Guardiola ha commentato la quinta sconfitta consecutiva del suo Manchester City. Ko pesante contro il Tottenham.

Enrico Pecci 23 novembre 2024 (modifica il 24 novembre 2024 | 00:05)

Si aggrava la crisi del Manchester City di Pep Guardiola. Alla ripresa dopo la sosta, i campioni d'Inghilterra hanno incassato la quinta sconfitta consecutiva tra Premier e Champions League. Tonfo casalingo all'Etihad nel big match contro il Tottenham: gli Spurs si sono imposti per 4-0.

Guardiola: "Siamo fragili difensivamente, ma ci rialzeremo. Ce la faremo" — Queste le parole del tecnico spagnolo, fresco di rinnovo, alla Bbc: "In questo momento siamo fragili difensivamente. Siamo partiti molto bene come al solito, ma non siamo riusciti a segnare e poi, dopo, abbiamo subito gol. Dopo di che, ne abbiamo presi altri, il che è difficile per le nostre emozioni in questo momento".

"In 8 anni non abbiamo mai vissuto una situazione del genere. - ha affermato preoccupato Guardiola - Ora dobbiamo affrontarla e superarla vincendo le prossime partite, in particolare la prossima. Ora vediamo le cose in un certo modo, forse fra qualche settimana le vedremo in modo diverso".

Guardiola scuote il Manchester City: le dichiarazioni del tecnico dopo il Tottenham — Guardiola fa una promessa ai tifosi: "Ci sarebbe un problema se non fossero preoccupati o se io non lo fossi. Non siamo abituati a vivere questa situazione, ma la vita è così. A volte succede e dobbiamo accettarlo. È quello che è adesso e ci rialzeremo e lo faremo".

"La motivazione arriva quando vinci molte partite, che è meglio che quando perdi, ma accettiamo questo. Dobbiamo andare avanti, superarlo e provarci", ha concluso l'allenatore. Dopo il Feyenoord in Champions League, il Manchester City in piena crisi è atteso dalla capolista Liverpool ad Anfield.

