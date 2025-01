Guardiola si gode l’esplosione di Savinho: “Ha qualcosa di speciale”

Seconda vittoria consecutiva per il Manchester City di Pep Guardiola. Le dichiarazioni del tecnico spagnolo nel post partita

Il Manchester City infila la seconda vittoria consecutiva e prova ad allontanare l'incredibile crisi di fine 2024. La squadra di Pep Guardiola ha battuto il West Ham tornando a convincere e realizzando 4 gol, ancora una volta nel segno di Savinho. Il classe 2004, decisivo con un gol ed un assist sul campo del Leicester, ha propiziato l'autogol di Coufal che ha sbloccato la partita e servito altri due assist ad Erling Haaland. Il tecnico spagnolo si gode il nuovo talento dei Citizens.

Guardiola esalta Savinho: "Ha fatto giocate incredibili" — Alla Bbc, Guardiola ha commentato a caldo: "È più bello vincere, ma non siamo ancora come prima per motivi diversi. Il risultato ci aiuterà. Abbiamo lottato, ma è un sollievo. Ci sono stati sprazzi di brillantezza. L'etica del lavoro era incredibile, ma non ancora la compostezza. Ora acceleriamo in tutto".

"Ultimamente abbiamo avuto difficoltà con i risultati, ma le ultime due vittorie sono state positive e non abbiamo perso per tre partite. Direi che un mese e mezzo di scarsa forma rispetto a otto anni non è male. Savinho? È stato brillante. È uno dei pochi giocatori freschi. - ha proseguito l'allenatore - Siamo stati fortunati con il primo gol. Loro sono stati migliori nei primi minuti, avrebbero potuto fare 0-1 o 0-2. Il secondo gol ci ha aiutato: è stato un gol incredibile, ma non siamo ancora come prima".

Il tecnico ha poi esaltato tutto il talento di Savinho dopo il match di Premier League: "Non pensa troppo nella sua testa. Quando sei qui da molti anni, i giocatori pensano di meritare qualcosa di speciale per quello che hanno fatto. Questo è un grosso errore. Devi dimostrarlo ancora e ancora. Savinho ha tutto per vincere e dimostrare. Avendo un calcio vecchio stile con il piede sinistro a sinistra e il destro a destra, questo tipo di cross aiuta il tipo di attaccante che abbiamo (Haaland, ndr). Ha molto da migliorare, non è abbastanza aggressivo senza palla, ma in questo momento ha qualcosa di speciale per aiutare la squadra".

Guardiola: "Il City sta tornando quello dell'anno scorso? Assolutamente no" — "Il suo gol è stato fortunato, ma i due assist sono stati brillanti. Sono così felice per lui e merita di giocare", ha dichiarato ancora su Savinho.

Il vecchio City è già tornato? Guardiola è piuttosto netto: "Sono così felice e dormirò meglio fino alla prossima partita. Il giornalista in conferenza stampa mi ha chiesto se il vecchio City fosse tornato? No. Non è a quel livello. Abbiamo giocato molto meglio contro l'Everton rispetto ad oggi e lì abbiamo perso punti. Sono contento perché Savinho ha fatto azioni incredibili.

Infine, sulla doppietta di Haaland: "Erling ha segnato altri due gol e siamo tutti contenti. Se mi chiedete se la squadra sta giocando come gli anni scorsi? Assolutamente no". In casa Manchester City, però, arrivano importanti segnali di ripresa.