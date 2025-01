Disastro Southampton, Saint sempre più giù con Juric: il Brentford vince 5-0 e complica ulteriormente la situazione del tecnico

Enrico Pecci Redattore 4 gennaio 2025 (modifica il 4 gennaio 2025 | 20:39)

5-0 casalingo contro il Brentford, terza sconfitta su tre, 8 gol subiti ed uno solo segnato. Non poteva iniziare peggio l'avventura in Premier League dell'ex Roma Ivan Juric: il suo Southampton è sempre più ultimo ed oggi è arrivato un pesantissimo crollo in casa. I Saints sono a quota 6 punti dopo 20 partite e già a -10 dalla zona salvezza attualmente occupata dal Wolverhampton a quota 16. La retrocessione è già vicina e l'arrivo di Juric sembra aver addirittura peggiorato la situazione.

Southampton, Juric: "Una partita davvero brutta ed una giornata dura" — Nel post partita c'è poco da analizzare per il tecnico croato: "È stata una partita estremamente brutta. Abbiamo fatto alcune cose buone, ma il resto è stato fatto molto male. Loro sono stati molto meglio di noi, superiori in tutto. È stata una partita davvero brutta e una giornata davvero dura".

"Oggi è stato tutto negativo. - ha ammesso Juric - Non ci sono state cose buone: dobbiamo trovare un modo affinché la prossima volta non accada ciò che è successo oggi. Nelle tre partite precedenti abbiamo subito tre gol su tre calci piazzati, praticamente. Oggi ne abbiamo subiti cinque".

L'ex Torino e Roma ha commentato così le reti subite dalla sua squadra: "Il primo gol è stato tipo, 'ok, abbiamo subito un gol ma dobbiamo giocare". Abbiamo giocato dopo 30 minuti del primo tempo, per 15 minuti circa, ma dopo non più. È importante lavorare con la squadra. Ci sono state tante partite e solo pochi allenamenti, ma devo dire che mi aspettavo un po' di più dalla squadra e un po' di più da me stesso".

"Sconvolgente": lo sconforto di Harwood-Bellis dopo Southampton-Brentford — Harwood-Bellis, difensore dei Saints, fa eco alle parole di Juric: "Non me l'aspettavo. È sconvolgente che siamo usciti e che sia successo questo. Non è bello. Non ci siamo sentiti abbastanza aggressivi. Non ci siamo sentiti come se avessimo avuto quell'intensità che abbiamo avuto nelle ultime tre partite. Dimostra che quando ci presentiamo con intensità e siamo aggressivi siamo sempre in gioco. Oggi non ci siamo nemmeno avvicinati".

Il giocatore, però, crede nel lavoro del nuovo allenatore: "Gli allenamenti sono stati competitivi. Corriamo come cani in allenamento, siamo aggressivi, ma oggi non è successo. Il manager ci farà correre, come ho detto. Correremo come animali la prossima settimana, che è ciò di cui abbiamo bisogno. Dovremo andare in campo e se servirà essere più in forma, allora dobbiamo essere più in forma e riuscire a stare con i nostri avversari. Lo faremo insieme all'allenatore. Lui incentra tutto sull'intensità, sull'essere aggressivi, sul pressare e sull'essere efficienti con la palla. Quindi, sono abbastanza sicuro che risolverà i problemi in allenamento". L'impresa si fa sempre più dura per Juric ed il suo Southampton.