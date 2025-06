Tra i vari rigoristi, l'ex Milan e Juventus Álvaro Morata ha sbagliato il suo tiro dagli 11 metri ed il Portogallo, grazie al rigore decisivo di Ruben Neves , ha vinto la Nations League per la seconda volta nella sua storia dopo quella del 2019 , quando vinse in finale contro l' Olanda . Al termine della partita, Lamine Yamal ha parlato in conferenza stampa, ma il suo modo di fare e, in particolar modo, il dress cose hanno infastidito qualcuno.

Durante la trasmissione spagnola El Chiringuito, Guti ha attaccato il giovane attaccante del Barcellona . L'ex centrocampista del Real Madrid ha criticato il modo in cui Lamine Yamal ha presenziato la conferenza stampa dopo la finale persa , spiegando che certe cose non possono succedere in una Nazionale così importante come quella spagnola. Ecco le sue dichiarazioni .

"Non so se è la prima volta che vedo un ragazzo con il berretto al contrario. Non mi piace perché gioca nella nazionale spagnola. Quando va a Ibiza, o dove vuole, può farlo. Ma non con la nazionale spagnola in conferenza stampa. Non mi piace. Questa è la realtà. E non è colpa sua. È colpa di chi gli sta accanto e non gli dice niente. Non è colpa di Lamine, in fin dei conti fa quello che vuole. È colpa sua se era lì e gli ha dovuto dire: 'Ehi, no, non s'indossa un berretto in una conferenza stampa con la nazionale spagnola".