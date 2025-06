Real Madrid, Huisjen: "Spero di restare qui per molti anni"

Non sono passati nemmeno due anni, da quando Huijsen fece il suo esordio in Serie A. Ci aveva visto lungo Mourinho, che lo definì come uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale. Ora, dopo l'ottima stagione in Inghilterra, è arrivata la chiamata tanto attesa: quella del Real Madrid. Il coronamento di un sogno, per molti forse troppo prematuro ma non per lui, che ha conquistato i Blancos a suon di ottime partite e prestazioni al di sopra della media, per un giocatore della sua età.