Real Madrid, il ritorno di un allenatore spagnolo

Tutti conoscono la gloriosa storia del Real Madrid, squadra capace di dominare sia in patria che in Europa. A livello nazionale, ha vinto ben 71 trofei, seconda soltanto al Barcellona (101). I trofei internazionali vinti sono ben 35, che ne fanno il club più titolato al mondo. Da circa una decina d'anni, il Real ha sempre vinto qualcosa con gli allenatori stranieri in panchina, in particolar modo con due: Carlo Ancelotti, 15 trofei tra il 2013 e quest'anno; Zinedine Zidane, 11 successi tra il 2016 ed il 2020. I due allenatori hanno portato a Madrid la bellezza di 6 Champions League. Da poco, il Real ha ufficializzato l'arrivo del nuovo tecnico: Xabi Alonso, spagnolo. Sugli allenatori di nazionalità spagnola ai Blancos, però, aleggia una specie di maledizione.