40 anni compiuti a febbraio. Pronto ad appendere gli scarpini al chiodo? Non se ne parla neanche. La parola ritiro non rientra nel vocabolario di Cristiano Ronaldo . Il fenomeno portoghese ha realizzato la rete del 2-2 nella sfida di ieri sera contro la Spagna con un potente colpo di testa dopo aver dominato uno scontro fisico con Cucurella . Per il portoghese si tratta del terzo trofeo con la maglia della Nazionale dopo l'Europeo del 2016 e la Nations League 2019 . Al termine della sfida l'ex Real Madrid è intervenuto in zona mista.

"È sempre speciale alzare trofei. Indipendentemente dal fatto di aver già vinto questo concorso, per me è come il primo - ha dichiarato - Sapete la passione che ho per essere qui, per giocare per la nazionale, per giocare con i miei colori. La sofferenza, le lacrime. È speciale. Per la nostra nazione, per i portoghesi qui allo stadio, per quelli che sono in Portogallo a fare il tifo per noi... I miei figli sono spagnoli e per farmi arrabbiare, gridano 'Spagna'. Prenderò un po' di morale (ride)... Ecco perché è speciale e sono molto felice".