Una nuova ed affascinante avventura sta per coinvolgere Erling Haaland. Il calciatore del Manchester City, infatti, sta per fare il suo esordio in un mondo a lui ancora ignoto, vale a dire quello del cinema. Tuttavia, l'ex attaccante del Salisburgo e del Borussia Dortmund non comparirà, almeno per il momento, in prima persona in una pellicola. Infatti si tratta di un film d'animazione ed il numero 9 dei Citizens nonché della Nazionale Norvegese, con la quale giocherà il Mondiale tra un mese, sarà tra i doppiatori.

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Haaland sta per fare il suo esordio come doppiatore

Come riportato dagli statunitensi di The Hollywood Reporter, l'attaccante che veste la maglia del Manchester City doppierà per la prima volta nella sua vita un personaggio di un film d'animazione. Il lungometraggio, affidato alla regia del norvegese, risp0nde al nome di ViQueens. Il centravanti nato nel 2000, tra l'altro, doppierà un personaggio, per la precisione un, che porterà il suo nome. The Hollywood Reporter, annunciando questa notizia, ha scritto che la presenza del giocatore "porta alla pellicola un'energia ed autenticità inaspettate e risultano adatte alla perfezione alla storia del film".

Manchester, Inghilterra - 13 maggio 2026: Erling Haaland del Manchester City osserva prima della partita di Premier League tra Manchester City e Crystal Palace all'Etihad Stadium. (Foto di Stu Forster/Getty Images)

ViQueens viene descitto dalla rivista statunitense come una "commedia d'avventura ambientata in un mondo in cui ci sono guerrieri senza paura, fiordi ghiacciati e la mitologia della Via della Seta". Tra i doppiatori, non c'è soltanto l'attaccante della squadra allenata da Pep Guardiola. Infatti possiamo trovare altri nomi di spicco come la cantante Rita Ora, che ha già recitato in film come la trilogia di Cinquanta Sfumature, Pokémon: Detective Pikachu e Descendants: L'Ascesa di Red, e l'attrice Ella Purnell, famosa per aver recitato in Fallout e doppiato Jinx nella serie animata Arcane. Il film, ancora in fase di realizzazione, dovrebbe uscire nel periodo natalizio di quest'anno.

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