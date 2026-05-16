Manca sempre meno alla sfida di questo pomeriggio che metterà di fronte il Chelsea ed il Manchester City e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si sfideranno in occasione della finale di FA Cup. L'atto conclusivo della competizione più antica del mondo avrà inizio alle ore 16:00 e si disputerà presso il Wembley Stadium di Londra. In quest'edizione della Premier League, i due club hanno pareggiato 1-1 all'andata con reti di Tijjani Reijnders per i Citizens ed Enzo Fernandez per i Blues, mentre al ritorno il City ha vinto 0-3 con reti di O'Reilly, Guéhi e Doku.

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Dove vedere la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City

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Il percorso del Blues in coppa

Entrambe le squadre, ovviamente, vogliono portare a casa la coppa nazionale. Il Chelsea, in caso di vittoria, avrebbe la possibilità di qualificarsi direttamente alla prossima edizione dell'senza passare per la classifica di campionato. Il City, dal canto suo, può puntare al Triplete nazionale avendo già vinto laa marzo e sta ancora lottando per vincere la Premier. La finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City sarà visibile in diretta televisiva su NOVE. In streaming, invece, si potrà vedere su DAZN, Discovery+ e HBO Max.Nel corso di questa stagione, il Chelsea ha avuto come allenatori, poiad interim per due partite, in seguitoed ora è tornato McFarlane, che resterà fino al termine della stagione. I Blues, detentori dellanonché, ora sono noni in campionato e sono arrivati alle semifinali di Carabao Cup, dove sono stati eliminati dall'Arsenal. In, invece, c'ha pensato ilad eliminarli avendo vintoall'andata eal ritorno.

Londra, Inghilterra - 26 aprile 2026: Enzo Fernandez del Chelsea esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la semifinale di FA Cup tra Chelsea e Leeds United al Wembley Stadium. (Foto di Carl Recine/Getty Images)

In quest'edizione della FA Cup, il Chelsea ha fatto il suo esordio al terzo turno, dove hanno vinto 1-5 in casa del Charlton. Nel turno successivo, la squadra di Londra ha giocato nuovamente in trasferta, precisamente contro l'Hull City ed avanzando in coppa rifilando alle Tigri un poker. Agli ottavi di finale, i Blues hanno disputato un'altro match in trasferta, per la precisione al Racecourse Ground del Wrexham e, dopo i tempi supplementari, hanno vinto 2-4. Nel turno seguente il Chelsea ha ospitato allo Stamford Bridge il Port Vale al quale ha riservato una goleada avendo vinto 7-0. In semifinale, invece, i londinesi hanno incontrato il Leeds United, battuto grazie al gol di Enzo Fernandez.

Il cammino dei Citizens verso la finale

Il Manchester City dello spagnolo, invece, si trova al secondo posto della Premier League a -2 dall'Arsenal, quindi è ancora in corso per il titolo di Campione d'Inghilterra. Proprio contro i Gunners, i Citizens hanno vinto la Carabao Cup grazie alla doppietta di O'Reilly. Così come i loro avversari di oggi, anche i mancuniani hanno salutato la Champions agli ottavi, dove hanno incontrato ile persoall'andata edal ritorno.

Londra, Inghilterra - 25 aprile 2026: Jeremy Doku del Manchester City segna il primo gol per la sua squadra durante la semifinale di FA Cup tra Manchester City e Southampton al Wembley Stadium. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Così come il Chelsea, anche il City ha esordito in quest'edizione della coppa nazionale al terzo turno, dove ha battuto col risultato di 10-1 l'Exeter, squadra della League One. Nel turno seguente, invece, ha affrontato il Salford, club di League Two, e ha vinto 2-0. Agli ottavi il livello di difficoltà è aumentato avendo giocato in casa del Newcastle e passato il turno con una vittoria per 1-3. Ai quarti ha avuto luogo il big match contro il Liverpool ed i Citizens hanno rifilato ai Reds un poker con tanto di tripletta di Erling Haaland. In semifinale il City ha sfidato il Southampton e, dopo aver subito gol al 79', hanno staccato il turno per la finale grazie alle reti di Doku e Gonzalez dopo il minuto 80.

Probabili formazioni

I londinesi non avranno a disposizione siache, entrambi infortunati, mentre sono in dubbio Garnacho ed il portiere Sanchez. Per quanto riguarda i mancuniani, invece, salvo imprevisti dell'ultimo minuto dovrebbe scendere in campo coi giocatori titolari eccezion fatta per la porta, dovesi conferma il titolare in coppa.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; M. Gusto, Colwill, Fofana, Hato; James, Caicedo; Palmer, Fernandes, Cururella; J. Pedro. Allenatore: McFarlane

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; M. Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; B. Silva, Gonzalez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland. Allenatore: Guardiola

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